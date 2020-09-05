РоSSия ввела санкции против Порошенко и ряда других украинских политиков

В "черный список" попали, в частности, действующие и бывшие народные депутаты и члены украинского правительства.

РоSSия ввела санкции против Порошенко и ряда других украинских политиков
Фото: eurosolidarity.org

РоSSийское правительство включило в санкционный список ряд украинских политиков, среди которых, в частности, пятый президент Украины Петр Порошенко и бывший нардеп от "Голоса" и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Об этом говорится в постановлении роSSийского правительства, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

В список лиц, в отношении которых в РоSSии вводятся специальные экономические меры, также попали: члены депутатской фракции "Голос" Соломия Бобровская, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Сергей Рахманин, Кира Рудык, Инна Совсун, Александра Устинова, Ярослав Юрчишин, Леся Василенко, нардеп и член Меджлиса крымско-татарського народа Рустем Умеров, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

В списке также депутаты от "Евросолидарности": Михаил Забродский, Яна Зинкевич, София Федына, Олег Синютка, экс-віце-премьер Степан Кубив, экс-нардеп Ирина Луценко, депутат от "ЕС" и член Меджлиса крымско-татарського народа Ахтем Чийгоз.

Персонами нон грата в РоSSии также стали депутаты фракции "Батькивщина": Валентин Наливайченко, Григорий Немыря, Сергей Тарута.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины 2 сентября осудило отравление роSSийского оппозиционного политика Алексея Навального химическим веществом из группы "Новичок" и призвало мир усилить санкции против РоSSии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Харьковской области разоблачили военного ВСУ, который ранее был боевиком "ДНР"
Украинский художник изобразил поцелуй Зеленского и ПорошенкоУкраинский художник изобразил поцелуй Зеленского и Порошенко
На Харьковщине полицейские нашли большой схрон боеприпасовНа Харьковщине полицейские нашли большой схрон боеприпасов
Владельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животныхВладельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животных
Аваков: украинские следователи нашли свидетелей, из показаний которых видна невиновность МаркиваАваков: украинские следователи нашли свидетелей, из показаний которых видна невиновность Маркива
Блок рекламы


Похожие новости
Против Кличко проводят масштабную кампанию, - Комитет избирателей УкраиныПротив Кличко проводят масштабную кампанию, - Комитет избирателей Украины
Сенцов и Балух выступили против возобновления подачи воды в оккупированный КрымСенцов и Балух выступили против возобновления подачи воды в оккупированный Крым
РоSSия и Беларусь договорились о создании Союзного государства "на основе независимости стран"РоSSия и Беларусь договорились о создании Союзного государства "на основе независимости стран"
Украина призвала ввести санкции против РоSSии из-за отравления НавальногоУкраина призвала ввести санкции против РоSSии из-за отравления Навального
Порошенко: "Отравление Навального - доказательство того, что для Путина нет никаких "красных" линий"Порошенко: "Отравление Навального - доказательство того, что для Путина нет никаких "красных" линий"
Украинский художник изобразил поцелуй Зеленского и ПорошенкоУкраинский художник изобразил поцелуй Зеленского и Порошенко
Порошенко о годовщине Соглашения об ассоциации: "Украинская власть должна не сворачивать, а углублять интеграцию Украины с ЕС"Порошенко о годовщине Соглашения об ассоциации: "Украинская власть должна не сворачивать, а углублять интеграцию Украины с ЕС"
Порошенко: РоSSия навязывает украинской власти "мир" на своих условияхПорошенко: РоSSия навязывает украинской власти "мир" на своих условиях
Фюрер РФ заявил, что РоSSия признает легитимность выборов президента БеларусиФюрер РФ заявил, что РоSSия признает легитимность выборов президента Беларуси
Кличко почтил память украинских защитников, погибших на востоке страны (фото)Кличко почтил память украинских защитников, погибших на востоке страны (фото)
Последние новости
Подгружаем последние новости