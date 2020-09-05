РоSSия ввела санкции против Порошенко и ряда других украинских политиков

В "черный список" попали, в частности, действующие и бывшие народные депутаты и члены украинского правительства.

РоSSийское правительство включило в санкционный список ряд украинских политиков, среди которых, в частности, пятый президент Украины Петр Порошенко и бывший нардеп от "Голоса" и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Об этом говорится в постановлении роSSийского правительства, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации РФ .

В список лиц, в отношении которых в РоSSии вводятся специальные экономические меры, также попали: члены депутатской фракции "Голос" Соломия Бобровская, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Сергей Рахманин, Кира Рудык, Инна Совсун, Александра Устинова, Ярослав Юрчишин, Леся Василенко, нардеп и член Меджлиса крымско-татарського народа Рустем Умеров, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

В списке также депутаты от "Евросолидарности": Михаил Забродский, Яна Зинкевич, София Федына, Олег Синютка, экс-віце-премьер Степан Кубив, экс-нардеп Ирина Луценко, депутат от " ЕС " и член Меджлиса крымско-татарського народа Ахтем Чийгоз.

Персонами нон грата в РоSSии также стали депутаты фракции "Батькивщина": Валентин Наливайченко, Григорий Немыря, Сергей Тарута.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины 2 сентября осудило отравление роSSийского оппозиционного политика Алексея Навального химическим веществом из группы "Новичок" и призвало мир усилить санкции против РоSSии.