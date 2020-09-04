Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию в Крыму и на Донбассе
Украинская сторона планирует добиться усиления давления на РоSSию
Генассамблея ООН внесла в проект повестки дня 75-й сессии пункт о «Ситуацию на временно оккупированных территориях Украины». Об этом в эксклюзивном комментарии LB.ua сказал постоянный представитель Украины в ООН - Сергей Кислица. Дипломат назвал те страны, которые голосовали против такого решения.
«Против проголосовали 17 стран: Армения, Беларусь, Бурунди, Коморские острова, Куба, КНДР, Иран, Казахстан, Мьянма, Лаос ГДР, Никарагуа, Филиппины, РоSSия, Сербия, Судан, Сирия, Зимбабве»
В то же время, как отметила первая заместитель главы украинского МИД Эмине Джапарова, включение этого пункта дает Украине вместе с партнерами дополнительную возможность с высокой международной трибуны донести до международного сообщества правду о ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма и о преступлениях, которые там осуществляет РоSSия как оккупационное государство.
По словам Джапаровой, сейчас украинская сторона планирует внести на рассмотрение Генассамблеи проекты усиленных резолюций по Крыму. Речь идет об уже пятой резолюции по ситуации с правами человека на территории полуострова и третьей - по милитаризации региона.
«Кроме того, планируется внести на рассмотрение Генассамблеи проекты усиленных резолюций по Крыму. Речь идет об уже пятой резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму и третьей - по милитаризации региона.
"И еще одно - на выполнение прошлогодней резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму уже в ближайшее время ожидаем обнародования очередного доклада Генерального секретаря ООН, что является важным для дальнейшего документирования преступлений роSSийских оккупантов в Крыму", - добавила Джапарова.
Она также уведомила, что Генеральная ассамблея возобновила физически работу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке после шести месяцев карантина.
Ранее мы сообщали, что 23 сентября президент Владимир Зеленский планирует выступить на Генеральной ассамблее ООН в онлайн-режиме.