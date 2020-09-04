Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию в Крыму и на Донбассе

Генассамблея ООН внесла в проект повестки дня 75-й сессии пункт о «Ситуацию на временно оккупированных территориях Украины». Об этом в эксклюзивном комментарии LB.ua сказал постоянный представитель Украины в ООН - Сергей Кислица. Дипломат назвал те страны, которые голосовали против такого решения.

«Против проголосовали 17 стран: Армения, Беларусь , Бурунди, Коморские острова, Куба, КНДР , Иран , Казахстан, Мьянма, Лаос ГДР, Никарагуа, Филиппины, РоSSия, Сербия, Судан, Сирия, Зимбабве »

В то же время, как отметила первая заместитель главы украинского МИД Эмине Джапарова, включение этого пункта дает Украине вместе с партнерами дополнительную возможность с высокой международной трибуны донести до международного сообщества правду о ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма и о преступлениях, которые там осуществляет РоSSия как оккупационное государство.

Фото: Сергей Кислица

По словам Джапаровой, сейчас украинская сторона планирует внести на рассмотрение Генассамблеи проекты усиленных резолюций по Крыму. Речь идет об уже пятой резолюции по ситуации с правами человека на территории полуострова и третьей - по милитаризации региона.

«Кроме того, планируется внести на рассмотрение Генассамблеи проекты усиленных резолюций по Крыму. Речь идет об уже пятой резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму и третьей - по милитаризации региона.

"И еще одно - на выполнение прошлогодней резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму уже в ближайшее время ожидаем обнародования очередного доклада Генерального секретаря ООН , что является важным для дальнейшего документирования преступлений роSSийских оккупантов в Крыму", - добавила Джапарова.

Она также уведомила, что Генеральная ассамблея возобновила физически работу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке после шести месяцев карантина.