Белорусские СМИ обнародовали "перехваченный" Минском "разговор Варшавы и Берлина" о Навальном

На записи голоса двух людей, один из которых - "Ник" из Берлина, другой - "Майк" из Варшавы.

Близкий к пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" обнародовал аудиозапись в подтверждение слов Лукашенко о том, что информация правительства Германии об отравлении политика Алексея Навального веществом из группы "Новичок" - фальсификация.

На записи голоса двух людей, один из которых - "Ник" из Берлина, другой - "Майк" из Варшавы.

Полная расшифровка разговора:

Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?

Берлин: Вроде все по плану ... Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления.

Варшава: Отравление подтверждается точно?

Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно ... Идет война ... А во время войны всякие методы хороши.

Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину совать нос в дела Беларуси ... Это самый эффективный путь - утопить его в проблемах РоSSии, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах РоSSии.

Берлин: Этим и занимаемся ... А как ваши дела в Беларуси?

Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, что их поддерживает РоSSия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.

Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.

Варшава: Пока.

3 сентября президент Беларуси

Александр Лукашенко рассказал роSSийскому премьер-министру Михаилу Мишустину о перехваченном белорусской разведкой "интересном разговоре" между Варшавой и Берлином, который якобы доказывает, что информация об отравлении роSSийского оппозиционного политика Алексея Навального боевым веществом класса "Новичок" не соответствует действительности.