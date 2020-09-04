Против Кличко проводят масштабную кампанию, - Комитет избирателей Украины

В последнее время в Киеве распространялись два издания с многотысячным тиражом с элементами черного PR в отношении мэра Киева.

Против Кличко проводят масштабную кампанию, - Комитет избирателей Украины
Фото: Ukraine crisis media center

Против головы Киева Виталия Кличко накануне местных выборов проводят масштабную кампанию.

Об этом сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

По словам Кошеля, в последнее время в Киеве распространялись два издания с многотысячным тиражом с элементами черного PR в отношении мэра Киева.

"Первое - это информационная листовка народного депутата Александра Дубинского, которая внешне напоминает газету на 8 страницах, где были распространены элементы черного PR против Киевского городского головы Виталия Кличко. Тираж газеты достаточно велик - это 15 тысяч, и практика показывает, что неофициальные тиражи могут быть значительно больше, или допечатываются. То есть Александр Дубинский работает не только в формате телеграм-канала, и старые технологии с элементами черного PR активно используются", - отметил Алексей Кошель.

Второй газетой, содержащей признаки черного PR против Виталия Кличко, была газета политической партии "Родная страна".

Как сообщалось ранее, по результатам соцопросов

Виталий Кличко является лидером избирательной гонки за должность мэра Киева - за него готовы отдать голоса 44% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 года в Киеве, было опрошено 2025 респондентов.

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