Против Кличко проводят масштабную кампанию, - Комитет избирателей Украины

В последнее время в Киеве распространялись два издания с многотысячным тиражом с элементами черного PR в отношении мэра Киева.

Против головы Киева Виталия Кличко накануне местных выборов проводят масштабную кампанию.

Об этом сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

По словам Кошеля, в последнее время в Киеве распространялись два издания с многотысячным тиражом с элементами черного PR в отношении мэра Киева .

"Первое - это информационная листовка народного депутата Александра Дубинского, которая внешне напоминает газету на 8 страницах, где были распространены элементы черного PR против Киевского городского головы Виталия Кличко. Тираж газеты достаточно велик - это 15 тысяч, и практика показывает, что неофициальные тиражи могут быть значительно больше, или допечатываются. То есть Александр Дубинский работает не только в формате телеграм-канала, и старые технологии с элементами черного PR активно используются", - отметил Алексей Кошель.

Второй газетой, содержащей признаки черного PR против Виталия Кличко, была газета политической партии "Родная страна".

Как сообщалось ранее, по результатам соцопросов