Шмыгаль предупредил о возможном наложении гриппа на ковид и призвал делать прививки

При большом наплыве больных может просто не хватать врачей.

Шмыгаль предупредил о возможном наложении гриппа на ковид и призвал делать прививки
Фото: kmu.gov.ua

Осенью возможно наложение гриппа на коронавирусную инфекцию, в связи с чем нужно призывать всех вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать сложных последствий.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает Интерфакс-Украина.

"Осенью может быть наложение гриппа на Covid-19, и здесь нужно призвать всех вакцинироваться от гриппа, чтобы исключить наложение этих двух болезней, которые могут привести к довольно сложным последствиям", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что важно понимать, что, даже если увеличить количество коек в больницах для больных коронавирусом, то при большом наплыве больных может просто не хватать врачей, поскольку мощности медицинской системы ограничены.

Напомним, количество госпитализированных с коронавирусом выросло в четыре раза за три месяца.

В министерстве не исключают, что из-за роста заболеваемости будут госпитализировать только тяжелобольных коронавирусом.

Планировалось также увеличить количество коек с подведением кислорода.

Ранее сообщалось, что к эпидемическому сезону 2020-2021 годов в Украину поставят 665 тысяч вакцин от гриппа из Франции, Нидерландов и Южной Кореи.

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