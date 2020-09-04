Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав беженцев из Абхазии и Южной Осетии

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвали/Южной Осетии, Грузия. Украина стала одним из соавторов этой резолюции.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в комментарии LB.ua отметил, что против резолюции проголосовали 17 стран: Армения, Беларусь , Бурунди, Коморские острова, Куба, КНДР , Иран , Казахстан, Мьянма, Лаосская НДР, Никарагуа, Филиппины, РоSSия, Сербия, Судан, Сирия, Зимбабве .

Фото: Сергей Кислица

"Следующая задача - работаем над включением в третий раз подряд в повестку дня 75-й сессии Генассамблеи пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины». Включение этого пункта дает Украине вместе с партнерами дополнительную возможность с высокой международной трибуны донести до международного сообщества правду о ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма и преступления, которые там осуществляет РоSSия как оккупационная держава", - написала Джапарова в фейсбуке.

Кроме того, планируется внести на рассмотрение Генассамблеи проекты усиленных резолюций по Крыму. Речь идет об уже пятой резолюции о ситуации с правами человека в Крыму и третьей - о милитаризации региона.

"И еще одно - во исполнение прошлогодней резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму уже в ближайшее время ожидаем обнародования очередного доклада Генерального секретаря ООН , являющегося важным для дальнейшего документирования преступлений роSSийских оккупантов в Крыму", - добавила Джапарова.

Она также отметила, что Генеральная ассамблея возобновила физическую работу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке после шести месяцев карантина.