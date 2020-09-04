У патриарха Филарета выявили коронавирус

У патриарха Филарета выявили коронавирус

Во время планового тестирования у патриарха Филарета (на фото), ранее возглавлявшего Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), выявили коронавирус. Верующих просят помолиться о его здоровье и выздоровлении.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Украинской православной церкви Киевского патриархата.

“Сообщаем, что у Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, во время планового тестирования, выявлен положительный результат на COVID-19. Сейчас Святейший владыка проходит курс лечения в больнице”, – сказано в сообщении. 

Уточняется, что состояние здоровья патриарха Филарета удовлетворительное.

Напомним, в марте 2020 года в Киево-Печерской лавре, где богослужения проводят священники Украинской православной церкви Московского патриархата, призывали верующих продолжать посещать религиозные службы, а введение карантинных мер назвали “безумными велениями”. Уже в начале апреля в Лавре все же решили на период карантина богослужения совершать в закрытом режиме. 

Позднее стало известно, что у призывавшего не ограничивать церковные службы из-за коронавируса настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита РПЦ в Украине Павла выявили COVID-19

Впоследствии число заразившихся коронавирусом в Киево-Печерской Лавре стало стремительно расти. 9 апреля стало известно о 26 выявленных там случаях заболевания. 13 апреля в Лавре было выявлено еще 63 случая коронавирусной болезни, а общее количество заболевших там достигло 90 человек. Киевские власти приняли решение закрыть Лавру на карантин. В конце мая лавра была открыта.

Фото: пресс-служба УПЦ КП


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ, - СМИСуд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ, - СМИ
В Харьковской области разоблачили военного ВСУ, который ранее был боевиком "ДНР"
Украинский художник изобразил поцелуй Зеленского и ПорошенкоУкраинский художник изобразил поцелуй Зеленского и Порошенко
На Харьковщине полицейские нашли большой схрон боеприпасовНа Харьковщине полицейские нашли большой схрон боеприпасов
Владельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животныхВладельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животных
Блок рекламы


Похожие новости
В больницах Черновцов заканчиваются койки для больных коронавирусом, - отстраненный городской голова Алексей КаспрукВ больницах Черновцов заканчиваются койки для больных коронавирусом, - отстраненный городской голова Алексей Каспрук
В Апелляционном суде Киева обнаружили коронавирусВ Апелляционном суде Киева обнаружили коронавирус
Еще один нардеп "Батькивщины" заболел коронавирусомЕще один нардеп "Батькивщины" заболел коронавирусом
Заболевшая коронавирусом Тимошенко рассказала о своем самочувствииЗаболевшая коронавирусом Тимошенко рассказала о своем самочувствии
В Украине новый антирекорд: 2495 новых случаев коронавирусаВ Украине новый антирекорд: 2495 новых случаев коронавируса
В Министерстве энергетики вспышка коронавируса, - СМИВ Министерстве энергетики вспышка коронавируса, - СМИ
Киевские таможенники выявили 91 факт незаконного перемещения оружия и боеприпасов через границу с помощью почтовых и экспресс-отправленийКиевские таможенники выявили 91 факт незаконного перемещения оружия и боеприпасов через границу с помощью почтовых и экспресс-отправлений
Мэр Тернополя заболел коронавирусомМэр Тернополя заболел коронавирусом
Правительство не выделило школам денег для защиты от коронавирусаПравительство не выделило школам денег для защиты от коронавируса
Количество госпитализированных с коронавирусом возросло вчетверо за три месяца, - СтепановКоличество госпитализированных с коронавирусом возросло вчетверо за три месяца, - Степанов
Последние новости
Подгружаем последние новости