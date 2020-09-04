У патриарха Филарета выявили коронавирус

Во время планового тестирования у патриарха Филарета (на фото), ранее возглавлявшего Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), выявили коронавирус. Верующих просят помолиться о его здоровье и выздоровлении.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Украинской православной церкви Киевского патриархата.

“Сообщаем, что у Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, во время планового тестирования, выявлен положительный результат на COVID-19. Сейчас Святейший владыка проходит курс лечения в больнице”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что состояние здоровья патриарха Филарета удовлетворительное.

Напомним, в марте 2020 года в Киево-Печерской лавре, где богослужения проводят священники Украинской православной церкви Московского патриархата, призывали верующих продолжать посещать религиозные службы, а введение карантинных мер назвали “безумными велениями”. Уже в начале апреля в Лавре все же решили на период карантина богослужения совершать в закрытом режиме.

Позднее стало известно, что у призывавшего не ограничивать церковные службы из-за коронавируса настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита РПЦ в Украине Павла выявили COVID-19.

Впоследствии число заразившихся коронавирусом в Киево-Печерской Лавре стало стремительно расти. 9 апреля стало известно о 26 выявленных там случаях заболевания. 13 апреля в Лавре было выявлено еще 63 случая коронавирусной болезни, а общее количество заболевших там достигло 90 человек. Киевские власти приняли решение закрыть Лавру на карантин. В конце мая лавра была открыта.

Фото: пресс-служба УПЦ КП