Тернополь второй раз попал в красную зону, но снова отказался усиливать карантин

Несмотря на отнесение к регионам с красным уровнем эпидемической опасности из-за значительного распространения COVID-19 с 7 сентября Тернополь не собирается ужесточать карантинные ограничения.

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

"Тернополь на следующей неделе будет жить и работать в обычном режиме, соблюдая противоэпидемические меры. Мы не допустим транспортной и экономической блокады нашего города. Не позволим правительству любителей и экспериментаторов парализовать жизнь двухсоттысячного города", - написал он в фейсбуке.

Надал напомнил, что в городе действует решение сессии Тернопольского городского совета, которым признано незаконным постановление правительства, на основании которого Тернополь ранее уже вносили в красную зону. Решение городского совета не опротестовано ни одним правительственным органом в судебном порядке. Более того, министр Кабинета министров во время одного из телеэфиров признал правомерность решения сессии городского совета.

Согласно этому решению общественный транспорт продолжает работать в режиме спецрейсов, которыми, в частности, будут перевозить детей в школы и детсады.

Мэр Тернополя обратился в полицию с просьбой и рекомендацией "не составлять протоколы в отношении предпринимателей на основании незаконного постановления Правительства".

Он отметил, что, в соответствии с недавним решением Конституционного суда, Кабмин не имеет права устанавливать карантин, ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина.

Надал попросил тернополян неуклонно соблюдать меры безопасности.

Напомним, 1 сентября стало известно, что у Сергея Надала обнаружили коронавирус. Ранее ковид подтвердили у главы Тернопольской ОГА Владимира Труша и двух его заместителей.

В последнее время в Тернопольской области ежесуточно фиксируют около 200 новых случаев коронавирусной болезни.