?Сенцов и Балух выступили против возобновления подачи воды в оккупированный Крым

Бывшие политзаключенные Кремля отметили, что проблема воды в Крыму "постепенно будет становиться все более острой".

Бывшие политзаключенные Кремля, крымчане Олег Сенцов и Владимир Балух считают, что Украина не должна возобновлять поставку пресной воды в оккупированный Россией Крым, пока та не вернет контроль над полуостровом.

Об этом они рассказали "Радио Свобода".

"Меня интересует главный вопрос - чтобы мы ни в коем случае не пустили туда воду. Это наш единственный рычаг, аргумент, которым мы еще можем бороться с оккупантами, и с каждым годом этот рычаг будет все более мощным и важным", - отметил Сенцов.

По словам украинского режиссера, проблема воды в Крыму "постепенно будет становиться все более и более острой".

Балух считает, что "крымчане с украинским сердцем не допускают и мысли, чтобы Украина возобновила подачу воды". Он отметил, что на полуострове раньше "уважительно относились к каждой капле воды".

"Нужно было пройти много инстанций, чтобы пробить новую скважину. Многие скважины были затампонированы - разведанные, что там есть вода, но пользоваться ею было запрещено из-за соображений баланса", - рассказал Балух.

По его словам, в первые годы после аннексии полуострова роSSийские власти Крыма опустошали подземные запасы и "просто выпускали воду на ветер".

Напомним, до 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла из Украины. Но после аннексии Крыма Россией Украина прекратила поставку воды.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет восстановлено только после его деоккупации.

В августе 2019 года оккупационные власти Крыма заявили, что нужно "начать зондаж" по возобновлению работы Северо-Крымского канала, так как в Днепр "вода идет с территории РФ ". Постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Днепр по территории Крыма не протекает.

В феврале 2020-го постпред президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич исключил подачу воды в Крым до деоккупации. После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в Крым в обмен на уступки со стороны президента РоSSии Владимира Путина по Донбассу.

В марте Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым "цистернами, канистрами, бутылями", а в начале августа отметил, что Украина готова обеспечивать Крым водой в случае гуманитарной катастрофы.