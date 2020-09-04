Оккупанты разблокировали движение через КПВВ "Новотроицкое"

Пропускной пункт "Марьинка" остается полностью заблокированным.

Оккупанты 4 сентября возобновили движение напротив КПВВ "Новотроицкое". Полностью заблокированным с их стороны остается движение в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка".

Фото: dpsu.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что в настоящее время пограничники в контрольном пункте "Новотроицкое" обеспечили пропуск на временно оккупированную территорию Украины 11 автомобилей и 111 человек. В то же время роSSийские вооруженные формирования продолжают препятствовать свободному передвижению людей в пределах дорожного коридора. По состоянию на 12:00 на контролируемую территорию Украины прошли только 4 автомобиля и 20 человек.

Кроме того, на этой неделе через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию прошли 10 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного Комитета Красного Креста. Жителям Донбасса международная организация направила продуктовые наборы, медицинское оборудование, материалы для систем водоснабжения. Общий вес гуманитарного груза составлял свыше 132 тонн.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний график работы.

Пропускные операции на пропускных пунктах "Станица Луганская", "Новотроицкое" и "Марьинка" осуществляются ежедневно с 07:00 до 18:30. При этом из соображений безопасности в сторону временно оккупированной территории Украины после 18:00 граждан не пропускают.

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