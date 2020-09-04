Березань, Ирпень, Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы оказались в “оранжевой” карантинной зоне

Вчера, 3 сентября, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, в соответствии с которым Березань, Ирпень, Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы попали в “оранжевую” карантинную зону.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Кабинета министров Украины.

Сообщается, что 3 сентября 2020 года на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.

Согласно принятому решению, “оранжевый” уровень будет установлен на Киевщине в: городах Березань, Ирпень, Фастов и в Киево-Святошинском и Яготинском районах.

“Желтый” уровень будет установлен в Киеве , а также в городах Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав. Также “желтый” уровень устанавливается в Барышевском, Белоцерковском, Бориспольском, Броварском, Васильковском, Згуровском, Иванковском, Кагарлыкском, Макаровском, Переяслав-Хмельницком, Рокитнянском, Таращанском и Фастовском районах.

Отмечается, что новое распределение уровней эпидемической опасности вступит в силу с 00:00 7 сентября 2020 года. Такие эпидемические уровни устанавливаются сроком на 14 дней.

Напомним, из-за роста количества носителей коронавируса, столица с 17 августа попала в “желтую” зону эпидемической опасности.

Отметим, что по состоянию на 9:00 4 сентября в Украине зафиксировано 130 951 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 2761 летальный, 60613 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2723 новых случая. Это новый антирекорд по количеству носителей коронавируса, выявленных за сутки.

По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 4 сентября 2020 на 10:00 официально подтверждено 6017 случаев заболевания коронавирус. В том числе в 502 детей и в 789 медицинских работников.