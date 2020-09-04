В больницах Черновцов заканчиваются койки для больных коронавирусом, - отстраненный городской голова Алексей Каспрук

В Черновицком горсовете заявили, что из 145 свободными остаются 28 коек.

В больницах Черновцов заканчиваются койки для больных коронавирусом, - отстраненный городской голова Алексей Каспрук
Фото: Макс Требухов

Койки в городских больницах Черновцов для больных COVID-19 почти закончились. Об этом в эксклюзивном комментарии LB.ua сообщил отстраненный мэр Черновцов Алексей Каспрук.

"Койки в городских больницах почти закончились. Область заявила о том, что будут черновчан вывозить на лечение в областные больницы", - сказал Каспрук.

По его словам, сейчас город еще имеет определенный резерв.

"Можно попробовать его развернуть, но, к сожалению, могу констатировать, что сегодня власть не уделяет должного внимания обеспечению медиков всем необходимым", - добавил Алексей Каспрук.

Он отметил, что по сравнению с апрелем-маем сейчас показатели заболеваемости в городе больше почти вдвое.

"Общался с врачами. Они отмечают, что пациенты помолодели и стало больше тяжелых пациентов", - добавил отстраненный мэр Черновцов.

Отметим, что по официальным данным Черновицкого горсовета, в городе в целом зафиксировано 4050 случаев заболевания COVID-19. Кроме того, за минувшие сутки, 3 сентября, добавились 62 лабораторно подтвержденных случая.

"Что касается койкомест в городских больницах, то из 145 свободными остаются 28", - сообщили в ведомстве.

К слову, 25 августа Черновицкий горсовет решил ослабить карантин, несмотря на отнесение города к красной зоне. Там позволили работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детсадов.

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