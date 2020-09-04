Президенту не доверяют 49% граждан, Верховной Раде - 75%, правительству - 72%, - опрос

Тенденция снижения уровня доверия к органам власти усиливается.

?Президенту не доверяют 49% граждан, Верховной Раде - 75%, правительству - 72%, - опрос
Фото: narianmar.bezformata.ru

Чаще всего граждане Украины выражают доверие Вооруженным Силам (им доверяют 65% опрошенных), Церкви (63%), волонтерским организациям (63%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (53%), добровольческим батальонам (53%), Государственной пограничной службе (52%), украинским СМИ (50%), Национальной гвардии (49%) и общественным организациям (47%). Всем остальным институтам высказывается недоверие.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Президенту не доверяют 49% граждан, Верховной Раде - 75%, правительству - 72%, государственному аппарату (чиновникам) - 78%.

Высок уровень недоверия к судебной системе в целом (77,5%), Верховному Суду (69%), местным судам (67,5%). Прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) - 71%, специализированной антикоррупционной прокуратуре - 70,5%, Антикоррупционному суду - 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) - 70%.

Среди правоохранительных структур немного реже высказывается недоверие полиции и Службе безопасности (хотя недоверие также преобладает над доверием). Так, Нацполиции не доверяют 58% опрошенных (доверяют - 33%), патрульной полиции (54% и 35% соответственно), СБУ (56% и 31% соответственно).

Политическим партиям не доверяют 71% респондентов, профсоюзам - около 50%.

Лидером недоверия является государственный аппарат в целом (чиновникам не доверяют 78% респондентов).

При этом тенденция снижения уровня доверия к органам власти усиливается. Если в декабре 2019-го недоверие Кабинету министров высказывали 51,5% респондентов, то в июле 2020-го не доверяли 72%; Верховной Раде - 54% и 75% соответственно, президенту - 31% и 49% соответственно.

Напомним, 20% украинцев считают, что дела в Украине идут в правильном направлении.

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