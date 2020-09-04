СБУ установила личность роSSийского священника, который допрашивал украинцев в плену боевиков "ДНР"

В 2014 году он присоединился к полку боевиков "Восток" как военный капеллан.

Служба безопасности Украины установила личность роSSийского священнослужителя, который допрашивал украинских пленных в плену террористической организации "ДНР".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Священнослужитель служил в одном из храмов Донецка. В 2014 году он присоединился к 11-му отдельному мотострелковому полку боевиков "Восток" как военный капеллан и полковой священник. Затем был "повышен" до помощника командира.

"Сотрудники спецслужбы установили, что «служитель церкви» неоднократно принимал участие в допросах украинских пленных и пытках, давал указания относительно незаконного заключения граждан", - отмечается в сообщении.

Фото: СБУ

Напомним, в 2016 году СБУ запретила въезд в Украину священнослужителю РПЦ, служившему у боевиков "ДНР". 34-летний диакон террористов действовал как штатный пропагандист для роSSийских СМИ.

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