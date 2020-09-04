СБУ разоблачила коррупционную схему на Львовской таможне, изъятую валюту считают

По предварительным данным, государству нанесен ущерб на почти 94 миллиона гривен.

На Львовщине Служба безопасности заблокировала деятельность группы должностных лиц таможенной службы, организовавших коррупционную схему ввоза автомобилей в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Оперативники спецслужбы получили информацию, что схему организовали несколько служащих таможенного поста "Городок" Галицкой таможни совместно с представителями таможенно-брокерских структур.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность таможенников в течение нескольких месяцев 2020 года. В частности, зафиксирован факт получения взятки в размере 410 тысяч гривен. За эту сумму работники таможни умышленно фальсифицировали оформление импортируемой продукции. Они отразили в документах ввоз партии грузовых автомобилей под видом агрегатных частей.

По предварительным данным, противоправная деятельность таможенников нанесла государству ущерб почти в 94 миллиона гривен.

На данный момент проведено 19 обысков в служебных помещениях и по месту жительства организатора и фигурантов производства, правоохранители обнаружили документацию, доказывающую реализацию схемы, большие суммы средств в валюте, подсчет которых продолжается.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины, таможеннику - организатору группы - сообщено о подозрении, готовятся объявить подозрение в совершении преступления другим установленным фигурантам дела.

Продолжаются следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в декабре прошлого года трое львовских таможенников "заработали" на растаможке грузовиков 2 млн гривен.