В Латвийском национальном художественном музее заработал аудиогид на украинском

"Голосом" аудиогида стал заслуженный артист Украины, актер Дмитрий Суржиков.

В Латвийском национальном художественном музее заработал аудиогид на украинском
Фото: president.gov.ua

В Латвийском национальном художественном музее запустили украинскую версию мобильного приложения аудиогида.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что это уже третий аудиогид из запланированной серии.

"Договоренность о сотрудничестве с музеем и реализации проекта, которым занимается Елена Зеленская, была достигнута в октябре прошлого года, в ходе официального визита в Латвию Президента и первой леди Украины", - говорится в сообщении ОП.

"Голосом" аудиогида стал заслуженный артист Украины, актер Дмитрий Суржиков.

"Я очень благодарен за оказанную честь быть причастным к большому делу – распространению украинского языка в мире. Счастлив, что имею к этому отношение. Верю, что это лишь начало большого пути", - прокомментировал он свое участие в проекте.

Первыми работу украиноязычного аудиогида протестировали ученики Рижской украинской средней школы. "Во время презентации аудиогида школьникам особенно понравилась интерактивная навигация с элементами дополненной реальности – опция, которая является изюминкой приложения и технологически усиливает впечатление от просмотра художественных произведений постоянной экспозиции музея", - отметили в ОП.

Фото: president.gov.ua

В рамках проекта в июне по-украински "заговорила" художественная галерея "Альбертина" в Вене. А на нынешний День Независимости украиноязычный аудиогид появился в Национальном музее ковра в Баку. В ближайшей перспективе - запуск ряда аудиогидов, в частности в Музее истории искусств в Австрии и Морском музее Черногории.

Напомним, в сентябре прошлого года Елена Зеленская во время визита в США инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира.

В Европе проект аудиогидов на украинском языке запустили еще в конце августа. Им занимается Украинский институт. А в 2018 году пилотным проектом стал запуск аудиогида в Национальном музее в Варшаве. В августе 2019-го украиноязычная аудиоэкскурсия также появилась в Варшавском музее истории польских евреев "POLIN".

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