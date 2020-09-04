Уволенный Зеленским глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко присоединился к "партии мэров"

Валентин Резниченко будет первым номером в списке от "партии мэров" в Днепропетровский областной совет.

Уволенный Зеленским глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко присоединился к "партии мэров"
Валентин Резніченко

Уволенный в июне указом президента Владимира Зеленского глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко присоединился к партии "Пропозиция", известной также как "партия мэров".

Об этом на съезде партии сообщил мэр Днепра, член партии Борис Филатов. По его словам, Валентин Резниченко будет первым номером в списке от данной партии в Днепропетровский областной совет.

"Он согласился вступить в партию, он никогда не был ни в одной партии, поэтому у него сегодня такой опыт... Он согласился возглавить Днепропетровскую областную организацию и быть первым номером в списке от нашей партии в Днепропетровский областной совет", - заявил Борис Филатов.

Фото: Lb.ua

Напомним, Валентина Резниченко с должности главы Днепропетровской ОГА освободил президент Владимир Зеленский своим приказом 27 июня. Резниченко освободили "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины (пятого президента Петра Порошенко, - LB.ua)".

Резниченко руководил областью более четырех лет.

Также напомним, что в состав главного совета партии "Пропозиция" уже вошли мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Кропивницкого Андрей Райкович, мэр Днепра Борис Филатов, мэр Черновцов Алексей Каспрука, мэр Каховки Херсонской области Андрей Дяченко и городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ, - СМИСуд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ, - СМИ
В Харьковской области разоблачили военного ВСУ, который ранее был боевиком "ДНР"
Украинский художник изобразил поцелуй Зеленского и ПорошенкоУкраинский художник изобразил поцелуй Зеленского и Порошенко
На Харьковщине полицейские нашли большой схрон боеприпасовНа Харьковщине полицейские нашли большой схрон боеприпасов
Владельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животныхВладельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животных
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Львовского облсовета заболел коронавирусомГлава Львовского облсовета заболел коронавирусом
Заместитель Помпео прилетел в Кривой Рог ради встречи с ЗеленскимЗаместитель Помпео прилетел в Кривой Рог ради встречи с Зеленским
Глава экологической комиссии Киевсовета заразился коронавирусом Глава экологической комиссии Киевсовета заразился коронавирусом
Премьер-министр Шмыгаль договорился с президентом Зеленским о продлении карантина до ноябряПремьер-министр Шмыгаль договорился с президентом Зеленским о продлении карантина до ноября
Глава СБУ и министр обороны Великобритании обсудили перспективы сотрудничестваГлава СБУ и министр обороны Великобритании обсудили перспективы сотрудничества
Глава ГУР Минобороны назвал фейком версию о спецоперации СБУ с роSSийскими боевиками "Вагнера"Глава ГУР Минобороны назвал фейком версию о спецоперации СБУ с роSSийскими боевиками "Вагнера"
Глава Минздрава напомнил родителям о необходимости вакцинации детейГлава Минздрава напомнил родителям о необходимости вакцинации детей
Глава ОАСК Вовк заявил, что пришел на допрос в НАБУ, но следователя не нашелГлава ОАСК Вовк заявил, что пришел на допрос в НАБУ, но следователя не нашел
Глава МИД Литвы назвал Лукашенко "бывшим президентом Беларуси"Глава МИД Литвы назвал Лукашенко "бывшим президентом Беларуси"
Глава МИД Беларуси: мы готовы к объективному диалогу по всем вопросам, связанным с развитием событий в странеГлава МИД Беларуси: мы готовы к объективному диалогу по всем вопросам, связанным с развитием событий в стране
Последние новости
Подгружаем последние новости