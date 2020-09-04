Уволенный Зеленским глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко присоединился к "партии мэров"

Валентин Резниченко будет первым номером в списке от "партии мэров" в Днепропетровский областной совет.

Уволенный в июне указом президента Владимира Зеленского глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко присоединился к партии "Пропозиция", известной также как "партия мэров".

Об этом на съезде партии сообщил мэр Днепра, член партии Борис Филатов. По его словам, Валентин Резниченко будет первым номером в списке от данной партии в Днепропетровский областной совет.

"Он согласился вступить в партию, он никогда не был ни в одной партии, поэтому у него сегодня такой опыт... Он согласился возглавить Днепропетровскую областную организацию и быть первым номером в списке от нашей партии в Днепропетровский областной совет", - заявил Борис Филатов.

Фото: Lb.ua

Напомним, Валентина Резниченко с должности главы Днепропетровской ОГА освободил президент Владимир Зеленский своим приказом 27 июня. Резниченко освободили "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины (пятого президента Петра Порошенко, - LB.ua)".

Резниченко руководил областью более четырех лет.

Также напомним, что в состав главного совета партии "Пропозиция" уже вошли мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Кропивницкого Андрей Райкович, мэр Днепра Борис Филатов, мэр Черновцов Алексей Каспрука, мэр Каховки Херсонской области Андрей Дяченко и городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.