У киевского полицейского, подозреваемого в наркоторговле, нашли "пистолет Януковича"

В Киеве задержан сотрудник следственного отдела одного из районных управлений полиции, занимавшийся сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали три факта сбыта 30-летним инспектором Нацполиции психотропных веществ "амфетамин" и "МДМА".

В четверг, 3 сентября, после очередного сбыта наркотического средства подозреваемого задержали и изъяли у него около 40 граммов белого порошкообразного вещества, которое со слов самого задержанного является кокаином. За продажу этого наркотика инспектор получил 70 тыс. гривен.

По месту жительства задержанного, а также в его служебном кабинете и в автомобиле проведены обыски, в ходе которых изъято значительное количество наркотических веществ, оружие и свыше 1 тыс. боеприпасов, которые будут направлены на экспертизу.

Среди найденного оружия - пистолет, на котором выгравировано: "Януковичу В.Ф. От министра обороны Украины Кузьмука".

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Задержанному сообщено о подозрении. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

Полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Напомним, в июле в Донецкой области задержали четырех причастных к наркоторговле полицейских.