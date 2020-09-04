Степанов: все вопросы относительно вакцины от COVID являются приоритетными

Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркивает, что в настоящее время все вопросы, касающиеся вакцин от коронавируса, являются приоритетными.

Об этом он заявил в Верховной Раде.

"Согласно задач, которые мы получили, мы общаемся со всеми лидерами с точки зрения вакцин. Мы ведем переговоры с компанией AstraZeneca - компания, которая вместе с Оксфордским университетом разрабатывает эту вакцину и находится на третьей фазе испытаний. В IV квартале ожидают окончания испытаний и регистрации вакцины. Ожидаем от них и предложения по количеству вакцин, в каком количестве и очередности они будут готовы. Сразу готовы оплачивать - уже есть соответствующее решение", - сказал Степанов.

Кроме того, по его словам, Минздрав ведет переговоры с китайским производителем, который тоже находится на третьей стадии клинических испытаний. "И также ожидаем от них конечный драфт - какое количество доз они готовы поставить", - отметил министр.

Степанов также рассказал, что Украину приняли в страны инициативы "Ковакс" (COVAX, - механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19, - ред.). Согласно с этой программой, Украина сможет получить вакцины для 20% населения, когда препараты зарегистрируют.

"20% населения - это для Украины примерно 8 млн доз. Уже у нас идет процесс подписания соглашений, чтобы сразу после изготовления и регистрации мы их получили", - сказал глава Минздрава.

Он также добавил, что Украина коммуницирует и с другими компаниями - лидерами по разработке вакцин.

Напомним, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ранее сообщил, что вакцина против COVID-19 для массового использования появится в Украине не ранее марта следующего года.

Президент Владимир Зеленский также говорил, что в Украине есть несколько предприятий, готовых производить вакцину от коронавируса. В апреле он пообещал украинским ученым выплатить по меньшей мере миллион долларов за изобретение лекарства или вакцины от COVID-19.

Ранее также сообщалось, что вакцина, разработанная китайской компанией, в Украине ориентировочно будет стоить 1 тыс. гривен. Ею будут вакцинировать в первую очередь врачей, сотрудников силовых структур, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

При этом, согласно данным опроса КМИС, 42% украинцев не собираются делать прививки от коронавируса.