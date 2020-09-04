США перебрасывают к границе Литвы с Белоруссией 500 военных, танки и бронетранспортеры

Правительство Литвы напомнило, что военные учения были запланированы заранее.

США перебрасывают к границе Литвы с Белоруссией 500 военных, танки и бронетранспортеры
Фото: https://www.army.mil/

Американские войска и танки прибудут в Литву в пятницу, 4 сентября, для двухмесячного размещения у границы с Беларусью, передает Reuters.

Правительство Литвы сообщает, что американские войска будут переброшены из Польши для проведения заранее запланированных военных учений. Они продлятся два месяца, имеют "оборонительный характер и не направлены против кого-либо из соседей, включая Беларусь".

Однако, как отмечает агентство, войска прибудут раньше и останутся в Литве дольше, чем указывалось до начала протестов в Беларуси.

Представитель литовской армии сообщил, что в миссии, которая продлится до ноября, будут задействованы 500 американских военнослужащих и 40 транспортных средств, таких как танки Abrams и бронетранспортеры Bradley. Согласно заявлениям литовского правительства, кроме войск США в страну прибудут около тысячи военнослужащих и военные самолеты Франции, Италии, Германии, Польши и других стран.

Переброска войск для учений (14-25 сентября) планировалась еще в июле, до протестов в Беларуси и заявлений Лукашенко об угрозе НАТО. Тогда в Альянсе говорили, что учения продлятся две недели.

Напомним, Литва, Латвия и Эстония объявили персонами нон грата 30 белорусов. Среди них - президент Беларуси Александр Лукашенко и его сын Виктор.

24 августа из Литвы в Беларусь запустили воздушные шарики, белорусские военные задействовали вертолеты.

22 августа Лукашенко заявил, что из-за "альтернативного президента" в Беларусь могут ввести войска НАТО. В Альянсе эту информацию опровергли. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Беларуси не оправдывать насилие по отношению к протестующим "угрозой НАТО".

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