На Харьковщине объявили чрезвычайную ситуацию из-за лесного пожара

Ожидается, что такое решение будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье.

На Харьковщине объявили чрезвычайную ситуацию из-за лесного пожара
Фото: mvs.gov.ua

Харьковская региональная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности объявила чрезвычайную ситуацию регионального уровня из-за масштабного лесного пожара на территории области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

"Принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", - сообщил Кучер.

Пожар начался на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области 2 сентября. По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате чрезвычайной ситуации уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью были госпитализированы 1 человек.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 2 сентября на Донбассе из-за засухи начались масштабные лесные пожары. По состоянию на утро огонь охватил около 15 гектаров леса. Вечером площадь возгорания составляла уже 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар. Президент Зеленский собрал срочное совещание.

К тушению огня привлечены подразделения ГСЧС, "Укрзализныци", а также подразделения Вооруженных сил. В связи с приближением огня к путям временно закрыт для движения поездов перегон Двуречная - Молчаново на Харьковщине.

Для координации тушения пожара на Харьковщину прибыл Министр внутренних дел Арсен Аваков.

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