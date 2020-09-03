Зеленский поручил правительству упростить процедуру иммиграции иностранных айтишников

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету Министров усовершенствовать процедуру получения иностранными ІТ-специалистами разрешения на иммиграцию в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента со ссылкой на указ главы государства №371/2020.

"Согласно документу, Кабинет Министров с привлечением представителей государственных органов, бизнес-ассоциаций, независимых экспертов и народных депутатов Украины должен в трехмесячный срок разработать и вынести на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на стимулирование осуществления хозяйственной деятельности в сфере информационных технологий", - говорится в сообщении.

Кроме того, на законодательном уровне должны быть определены временные особенности налогообложения заработных плат ІТ-специалистов для установления эффективного уровня налоговой нагрузки и содействия детенизации сферы оплаты труда.

Зеленский также поручил правительству усовершенствовать порядок осуществления процессуальных действий в ходе уголовного производства с целью предотвращения необоснованного вмешательства в деятельность ІТ-компаний.

Также в соответствии с указом президента, Кабмин должен обеспечить совершенствование процедур получения ІТ-специалистами, которые являются иностранцами или лицами без гражданства и иммигрируют в Украину, разрешения на иммиграцию и получение работодателем (ІТ-компанией) разрешения на работу иностранцев и лиц без гражданства.

Напомним, в августе в Минцифры заявили о готовности обеспечить условия работы для IT-специалистов из Беларуси. В Украину могут иммигрировать 5000 IT-специалистов, а для устройства на работу в украинскую компанию нужны только копия паспорта и фото.