Правительство разрешило установить КПП на въезде в Умань

На время празднования Рош ха-Шана карантин в городе будет усилен.

На время паломничества хасидов в Умань Черкасской области по случаю иудейского Нового года Рош ха-Шана в городе с 15 по 21 сентября будет усилен карантин.

Такое решение на внеочередном заседании 3 сентября приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, на въезде в Умань установят КПП с полицией, военными Нацгвардии, медиками и сотрудниками ГСЧС. В районе паломничества и на основных объектах обеспечат разметку для соблюдения социальной дистанции.

В Умани выделят отдельное помещение, которое будет использоваться для обсервации в случае вспышки COVID-19 среди паломников. Также отдельный обсерватор будет и для сотрудников органов государственной власти, обеспечивающих порядок.

Местная власть должна также установить турникеты на входах в культовые здания и обеспечить температурный скрининг.

В ограничения в районе паломничества также входит:

запрет на массовые религиозные и культурные мероприятия с участием более 1 человека на 10 квадратных метров здания или территории;

запрет на работу заведений общественного питания с организацией досуга;

запрет на работу других заведений общественного питания с 00:00 до 07:00, кроме доставки еды и заказов на вынос;

запрет на концерты, дискотеки и работу ночных клубов;

запрет стихийной торговли;

запрет на посещение учебных заведений в районе паломничества.

Кроме того, район паломничества хасидов планируют ограничить карантинными КПП.

"В Умани будет ежедневно заседать оперативный штаб по безопасному празднованию Рош ха-Шана, в его состав войдут правоохранители, медики, местные власти и представители еврейской общины", - отметил Немчинов.

Вчера в Умань проверить подготовку города к празднованию Рош ха-Шана приехал посол Израиля Джоэл Лион.

Напомним, в начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

15 августа городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал центральную власть не допустить приезда хасидов в Умань, поскольку это может ухудшить эпидситуацию в стране. Он призвал вмешаться в ситуацию президента.

18 августа мэр Умани Александр Цебрий начал протест под Офисом президента, требуя запретить приезд в город хасидов.

После этого президент Владимир Зеленский призвал раввинов помочь избежать массового скопления людей во время празднования Рош ха-Шана в Умани. Кроме того, правительства Украины и Израиля выступили с совместным заявлением, в котором призвали паломников воздержаться от посещения Умани на праздник Рош ха-Шана.

21 августа глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина введет технические ограничения, чтобы предотвратить паломничество хасидов На Черкащину.

От полуночи 28 августа, по решению Кабмина, въезд иностранцев в Украину запретили. Среди тех, кому въезд все-таки разрешен, паломников нет. Однако в ночь на 28 августа в Умань все же прибыл автобус с паломниками, из-за чего произошел конфликт и местные жители вызвали полицию. После этого мэр Умани попросил разрешения обустроить КПП на въезде в город.