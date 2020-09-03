Нацсовет лишил лицензии радио "Прямой FM" в шести городах

Ранее Нацсовет трижды за полгода проверял телеканал "Прямой".

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензию на вещание радиостанции "Прямой FM".

Соответствующее решение Нацсовет принял на заседании 3 сентября, сообщает Укринформ.

Национальный совет рассматривал два проекта решения: Олега Черныша - об аннулировании лицензии и обязательствах телеканала вернуть лицензию Нацсовета, а также Александра Ильяшенко - о признании нарушения и объявлении предупреждения.

Как отметил ответственный секретарь Нацсовета Юрий Зиневич, докладывая о результатах плановой выездной проверки, мониторинг зафиксировал отсутствие вещание радиостанции "Прямой FM" в течение года в двух из шести населенных пунктах, предусмотренных лицензией, а именно: в Марганце и Лубнах.

Член Нацсовета Черныш обратил внимание, что есть четкая норма закона, которая предусматривает аннулирование лицензии в случае отсутствия вещания в течение года со дня выдачи лицензии - а именно: с 9 ноября 2018 года.

"В свою очередь представитель радиостанции "Прямой FM" апеллировала к тому, что радиостанция принимала участие в конкурсе на частоты в 6-ти городах, объявленном различными решениями Национального совета, и результаты конкурса были оформлены также отдельными решениями, фактически радиостанция должна была получить 6 лицензий, но получила одну - где были указаны все 6 городов. То есть это была инициатива Национального совета - объединить 6 лицензий в одну. И теперь, вместо того, чтобы отменить две лицензии, Нацсовет отменяет все шесть", - говорится в сообщении.

Она также отметила, что перед радиостанцией сразу возникли технические трудности. В приложении к лицензии говорилось, что оператор - Концерн РРТ. Но, как выяснилось, в некоторых городах объекты Концерна РРТ отсутствовали, поэтому радиостанция была вынуждена менять оператора и место расположения передатчиков.

Член Национального совета Александр Ильяшенко добавил, что компания уже начала вещание на части частот, но не освоила одну частоту, а также отметил, что "Прямой FM" не обратился в Нацсовет вовремя по этому вопросу. Ильяшенко предложил признать нарушение и объявить предупреждение "Прямому" за несоблюдение условий лицензии по вещанию.

В итоге, после обсуждения, за аннулирование лицензии проголосовало пять членов Нацсовета, два голоса были против, один - воздержался.

Напомним, в июне Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телевизионного канала "Прямой". Проверка была назначена из-за слов "жопа" и "говно" в передаче "Эхо Украины" с ведущим Матвеем Ганапольским.

9 января Нацсовет решил проверить телеканал из-за оскорблений президента Владимира Зеленского со стороны ведущего Сергея Пояркова. Результаты проверки пока не сообщались.

9 апреля Нацсовет назначил внеплановую проверку из-за трансляции передачи "Вата-шоу", которая продолжается уже второй год.