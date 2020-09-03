Telegram-канал, рекомендованный Минздравом, начал размещать политическую рекламу

Владельцы набрали аудиторию на постах о COVID-19.

На телеграм-канале "Коронавирус в регионах", ранее рекомендованном Министерством здравоохранения как источник полезной информации, начали размещать политическую и другую рекламу.

Вот, например, пост от 17 мая, набравший свыше 400 тысяч просмотров на канале "Коронавірус_інфо" (позиционируется как "единственный Telegram канал, верифицированный Министерством здравоохранения"). Сообщение на канале "Коронавирус в регионах", на которое ведет ссылка, просмотрели около 25 тысяч раз, хотя до и после того аудитория канала ограничивалась несколькими тысячами.

В последние дни на "Коронавирусе в регионах" начали появляться откровенно рекламные материалы.

Вот ссылка на канал "ЙАД".

А вот претензии бизнесмена Андрея Пальчевского (планирует баллотироваться в мэры Киева) к журналистам, которые пишут о политиках, заболевших коронавирусом, а не об учителях.

Напомним, что МОЗ имеет также официальный телеграм-канал mozofficial.

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