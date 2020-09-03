Кулеба: если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, мы готовы идти на жесткие шаги

"Белорусское общество не воспринимает результаты выборов. Не считает их справедливыми и честными. Для нас это главный индикатор".

Кулеба: если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, мы готовы идти на жесткие шаги
Фото: надано Дмитром Кулебою

Украина готова идти на жесткие шаги в случае "недружественных действий Беларуси" и "рост рисков".

Об этом министр иностранных дел

Дмитрий Кулеба заявил в интервью журналу "Країна".

"Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск. Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации", - сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что цель такого шага - политически продемонстрировать недовольство Украины решением Беларуси о передаче вагнеровцев РоSSии, а также безосновательными обвинениями в адрес Киева во вмешательстве во внутренние дела.

Министр подчеркнул: Украина присоединилась к заявлению Евросоюза о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси.

"Белорусское общество не воспринимает результаты выборов. Не считает их справедливыми и честными. Для нас это главный индикатор. Во-вторых, насилие правоохранителей относительно протестующих недопустимо. Третий фактор, который влияет на нашу оценку событий, - мы должны мыслить на шаг, а лучше на два вперед. Куда приведут события в Беларуси, с точки зрения нашей безопасности. Прежде всего речь о потенциальном укрепления позиций РоSSии в Беларуси", - считает глава украинского МИД.

Ранее народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Елизавета Ясько заявила, что комитет одобрил к рассмотрению один из четырех проектов заявлений Верховной Рады относительно выборов в Беларуси.Таким образом Рада будет рассматривать "наиболее умеренное" заявление относительно выборов в Беларуси.

Ранее глава МИД заявил, что Украина прекратила все контакты с Беларусью.

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