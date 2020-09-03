Рада будет рассматривать "наиболее умеренное" заявление по выборам в Беларуси

Народные избранники подтвердили, что готовы к введению санкций против "белорусских высокопоставленных палачей".

Рада будет рассматривать "наиболее умеренное" заявление по выборам в Беларуси
Фото: TUT.BY

Парламентский комитет внешней политики одобрил к рассмотрению один из четырех проектов заявлений Верховной Рады относительно выборов в Беларуси.

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Елизавета Ясько.

"Вчера и сегодня парламентский комитет внешней политики рассматривал четыре проекта заявлений Верховной Рады относительно фальсификации выборов и народных протестов в Беларуси. В итоге наш комитет одобрил наиболее умеренный вариант 3053", - написала она в фейсбуке.

Глава парламентского комитета выразила сожаление по поводу того, что депутаты оказались не готовы заявить о непризнании результатов выборов. Также были отклонены инициативы Ясько с призывом к правительству и прокуратуре о документировании нарушений прав человека в Беларуси, создании условий для белорусских предпринимателей, которые захотят перевести свой бизнес в Украину.

Однако, по словам главы комитета, народные избранники подтвердили, что готовы к введению санкций против "белорусских

высокопоставленных палачей".

"...требуем независимого расследования нарушений прав человека, отвергаем обвинения Лукашенко в адрес нашего государства", - отметила нардеп.

Также народные депутаты Украины выступают против вмешательства РоSSии и ОДКБ в белорусские дела. "Кстати, аналогичное формулировки из нашей Белорусской декларации «напугали» ряд делегатов ПАСЕ. Надеюсь, что украинские парламентарии окажутся смелее", - добавила Ясько.

Теперь проект заявления должен быть заслушан и проголосован в сессионном зале.

Массовые акции протеста охватили Беларусь после президентских выборов, результаты которых, по мнению демонстрантов, сфальсифицированы. Почти сразу начались столкновения с силовиками, во время которых за несколько дней были задержаны минимум 7 тысяч человек. Задержания сопровождались чрезмерным применением силы, а задержанных пытали в изоляторах.

По данным ООН, во время акций протеста четверо людей погибли. После задержаний пыткам подверглись минимум 450 человек.

МВД Беларуси ранее сообщил о гибели трех демонстрантов. Правозащитники заявляли о не менее пяти жертвах.

Лукашенко считает фото пострадавших протестующих "постановочными кадрами" и запугивает белорусов "введением войск НАТО".

17 августа депутаты Европарламента заявили, что считают Александра Лукашенко персоной нон грата.

Литва, Латвия и Эстония объявили персонами нон ґрата 30 белорусов. Среди них - президент Беларуси Александр Лукашенко и его сын Виктор.

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