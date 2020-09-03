Рада отклонила постановление о назначении своих представителей в конкурсную комиссию САП

Комиссия должна выбрать нового антикоррупционного прокурора.

Рада отклонила постановление о назначении своих представителей в конкурсную комиссию САП
Фото: Прямий

Верховная Рада в четверг отклонила постановление о назначении своих представителей в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Проект постановления №3898 поддержали только 211 депутатов при 226 минимально необходимых.

В состав конкурсной комиссии САП входят четыре представителя от Совета прокуроров и семь от парламента. Согласно закону о прокуратуре, членами конкурсной комиссии должны быть лица, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также значительный опыт деятельности в сфере предотвращения или противодействия коррупции.

В 2015 году Рада назначила туда Владимира Горбача, Екатерину Левченко, Мэри Батлер, Евгения Нищука, Владимира Филенко, Виталия Шабунина и Виктора Шишкина.

Парламенту предлагали вместо них назначить в комиссию:

  • Власову Анну - профессора кафедры права Частного высшего учебного заведения "Европейский университет", доктора юридических наук, профессора;
  • Гуджала Андрея - управляющего партнера адвокатского объединения "ГуДеГ";
  • Дрозда Алексея - начальника отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктора юридических наук, доцента;
  • Куца Виталия - члена Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права, кандидата юридических наук, профессора;
  • Навроцкого Вячеслава - профессора кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, профессора кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины, доктора юридических наук, профессора;
  • Романюка Богдана - профессора кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета, кандидата юридических наук, доцента;
  • Соболя Евгения - заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, доктора юридических наук, профессора.

Это уже вторая неудачная попытка парламента заменить представителей в конкурсной комиссии САП. Предварительное голосование по несколько иным кандидатам закончилось отклонением в середине июля.

Совет прокуроров заполнил свою квоту еще в июне. Это Роман Куйбида, Нона Цоцория, Драго Кос, а также Томас А. Фаерстоун.

Конкурсная комиссия является полномочной, если в ее состав назначено не менее шести человек. Но если Верховная Рада в течение трех месяцев со дня назначения в состав комиссии представителей Совета прокуроров не назначает в установленном порядке никого, комиссия считается полномочной при условии вхождения в ее состав четырех человек.

Комиссия должна предложить для назначения нового руководителя САП вместо Назара Холодницкого, который недавно уволился.

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