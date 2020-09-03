Зеленский призвал защитить врачей, которых руководство медучреждений заставляет скрывать инфицирование COVID-19

Президент назвал ситуацию "опасной и недопустимой".

Зеленский призвал защитить врачей, которых руководство медучреждений заставляет скрывать инфицирование COVID-19
Фото: facebook/Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

Главные врачи ряда медицинских учреждений в Украине иногда заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на работе, поскольку боятся административного наказания для больниц.

Об этом президенту Владимиру Зеленскому сообщили на селекторном совещании, передает пресс-служба главы государства.

Президент встал на защиту врачей, назвав ситуацию "опасной и недопустимой".

"Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больницы заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом", - подчеркнул глава государства.

Напомним, в последнее время в Украине ежесуточно регистрируют более 2 тысяч новых случаев коронавирусной болезни. По данным Минздрава, из 2430 человек, у которых ковид подтвердили 2 сентября, 137 медработников.

С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 11 635 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 9,07%.

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