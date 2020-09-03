Грымчаку продлили меру пресечения еще на 60 суток

Ему запрещено покидать жилье с 22 до 6 часов.

Высший антикоррупционный суд продлил еще на 60 суток меру пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку.

Он будет находиться под ночным домашним арестом до 2 ноября, сообщили на странице ВАКС в Facebook.

Грымчаку запрещено покидать жилье с 22:00 до 6:00.

"Экс-заместителю министра также продлили срок действия возложенных процессуальных обязанностей: прибывать в суд по каждому его вызову; воздерживаться от общения с обвиняемым и свидетелями; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронное средство контроля", - сообщили в суде.

Рассмотрение уголовного производства по сути по обвинению экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его предполагаемого сообщника запланировано на 8 сентября 2020 года на 14:00.

Юрий Грымчак был заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины с 10 марта 2017 года по 4 сентября 2019 года. Его уволили уже после задержания.

По версии следствия, Грымчак и сообщник требовали более миллиона долларов за оказание некоторых услуг. Представитель одной из частных компаний рассказал Грымчаку о проблеме с получением разрешительных документов на строительство в пределах охранной территории Киева . Грымчак заявил, что за $1 млн может решить этот вопрос. Деньги якобы нужны были, чтобы подкупить чиновников в Минкультуры, Минюсте, КГГА и Украинском государственном институте культурного наследия.

Эта же фирма нуждалась в консультации по гражданскому делу о взыскании долга с другого частного предприятия. По версии следствия, Грымчак за $100 тыс. взялся обеспечить принятие необходимого судебного решения. Он якобы собирался обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы та повлияла на главу Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда), который, в свою очередь, мог бы повлиять на судей.

В ходе переговоров стороны договорились о сумме в $80 тыс. Первую часть денег в размере $50 тыс. Грымчак и его помощник поделили между собой.

Грымчака и помощника задержали 14 августа 2019 года после получения $480 тыс. ($30 тыс. за решение вопроса с судом и $450 тыс. за разрешительные документы).

12 мая Национальное антикоррупционное бюро закрыло одно из уголовных производств против бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Оно касалось недостоверного декларирования.

22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко.

26 мая ВАКС оставил под ночным домашним арестом Юрия Грымчака. Его предполагаемому сообщнику изменили круглосуточный домашний арест на ночной.

В июне в Высшем антикоррупционном суде прокурор огласил обвинительный акт по делу экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Прокуратура считает, что экс-чиновник за взятку обещал решить два вопроса представителю частной фирмы.