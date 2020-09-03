В Болгарии во время столкновений с полицией задержали 126 митингующих

С обеих сторон есть десятки пострадавших.

В Болгарии во время столкновений с полицией задержали 126 митингующих
Фото: EPA-EFE/Borislav Troshev

В столице Болгарии Софии в результате столкновений протестующих с полицией задержали 126 человек.

Об этом сообщает Balkan Insight.

По официальным данным, пострадали около 80 правоохранителей.

В свою очередь, врачи сообщили о том, что они оказали помощь 60 демонстрантам и 30 полицейским.

В ночь на 3 сентября силовики разрушили баррикады и палатки, которые митингующие установили в центре болгарской столицы.

Протестующие требуют отставки правительства и генерального прокурора, а также проведения внеочередных выборов.

Напомним, что протесты в Болгарии продолжаются с июля после проведения обысков в администрации президента, которые были обусловлены расследованием двух не связанных между собой дел о коррупции и разглашении государственной тайны.

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