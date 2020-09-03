РоSSия и Беларусь договорились о создании Союзного государства "на основе независимости стран"

Стороны обсуждают снятие барьеров в торговле, расширение сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике, промышленности.

РоSSия и Беларусь договорились о создании Союзного государства "на основе независимости стран"
Фото: БЕЛТА

Премьер-министр РоSSийской Федерации Михаил Мишустин на встрече с главой Беларуси Александром Лукашенко заявил о достижении прогресса в отношении Союзного государства.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались", - сказал Мишустин.

По его словам, стороны обсуждают снятие барьеров в торговле, расширение сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике, промышленности.

"Практически все ключевые министры нашего кабинета приехали в Минск, чтобы обсудить повестку дня", - добавил глава правительства РФ.

Напомним, что планируемое Союзное государство - это надгосударственное объединение РФ и Беларуси с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств.

В 2019 году Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что РоSSия и Беларусь в рамках объединения в Союзное государство создадут единые парламент и правительство.

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