РоSSия и Беларусь договорились о создании Союзного государства "на основе независимости стран"
Стороны обсуждают снятие барьеров в торговле, расширение сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике, промышленности.
Премьер-министр РоSSийской Федерации Михаил Мишустин на встрече с главой Беларуси Александром Лукашенко заявил о достижении прогресса в отношении Союзного государства.
Об этом сообщает БЕЛТА.
"У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались", - сказал Мишустин.
По его словам, стороны обсуждают снятие барьеров в торговле, расширение сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике, промышленности.
"Практически все ключевые министры нашего кабинета приехали в Минск, чтобы обсудить повестку дня", - добавил глава правительства РФ.
Напомним, что планируемое Союзное государство - это надгосударственное объединение РФ и Беларуси с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств.
В 2019 году Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что РоSSия и Беларусь в рамках объединения в Союзное государство создадут единые парламент и правительство.