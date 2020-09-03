Один из руководителей налоговой милиции Тернопольщины попался на взятке в 1 млн гривен

Чиновник вместе с подчиненным требовали деньги за смягчение наказания предпринимателю за неуплату налогов.

Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника оперативного управления Главного управления ДФС в Тернопольской области.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

По предварительной информации, чиновник совместно с подчиненным руководителем отдела требовали $37 тысяч (более 1 млн гривен) у местного бизнесмена. За эту сумму злоумышленники обещали коммерсанту переквалифицировать на более мягкую статью уголовное производство по делу о якобы неуплате налогов.

Правоохранители задержали обоих фигурантов в Тернополе, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сразу после получения всей суммы взятки.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и направления в суд ходатайств об избрании мер пресечения.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно со следователями ГБР, под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора, при содействии Главного управления внутренней безопасности ДФС Украины.

Согласно информации на сайте ГУ ДФС в Тернопольской области, обязанности начальника оперативного управления исполняет Олег Дурняк, занимающий должность первого заместителя начальника управления.

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