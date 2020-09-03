Штаб ООС назвал умышленный поджог причиной пожаров на Донбассе

Подразделения Объединенных сил второй день пытаются потушить огонь.

Причиной пожаров на Донбассе, к тушению которых привлечены военнослужащие Объединенных сил, в штабе ООС считают умышленный поджог.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что масштабные степные и лесные пожары в Луганской области продолжаются уже вторые сутки. Первые очаги возгорания были зафиксированы на рубеже Счастье - Лобачево - Лопаскино - Трехизбенка.

"Характер возникновения эпицентров горения и их распространение свидетельствует об умышленном поджоге, ведь огонь появился сразу в нескольких местах одновременно. Задача Объединенных сил - минимизировать потери от огня и не допустить уничтожения имущества местного населения", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В Луганской области объявлен высший уровень пожарной опасности и привлечено необходимое количество личного состава и техники. Вооруженные Силы Украины вместе с представителями ГСЧС и другими подразделениями Объединенных сил отрезают пути распространения огня на населенные пункты.

"В районе между станицей Луганской и Болотенным пожар почти на 10 гектаров локализован. Угрозы распространения огня в направлении населенного пункта Станица Луганская нет", - сообщают в штабе ООС.

Продолжается локализация пожара в районе населенных пунктов Лобачево и Лопаскино. Там площадь возгорания составляет 950 гектаров.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, 2 сентября на Донбассе из-за засухи начались масштабные лесные пожары. По состоянию на утро огонь охватил около 15 гектаров леса. Вечером площадь возгорания составляла уже 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар. Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание.

К тушению огня привлечены подразделения ГСЧС, "Укрзализныци", а также подразделения Вооруженных сил. В связи с приближением огня к путям временно закрыт для движения поездов перегон Двуречная - Молчаново на Харьковщине.

Ранее в штабе ООС сообщили, что при тушении пожаров на Луганщине пострадали двое военных.