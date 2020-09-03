Кандидат в мэры Киева Верещук "полетала" над "мостом Кличко" с зеленым зонтиком

Какой именно ролик снимается - пока не известно.

Кандидата в мэры Киева , депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук заметили на съемках видео, где она "летает" с зонтиком над мостом между Крещатым парком и Владимирской горкой, известным как "мост Кличко".

Видео опубликовано в соцсетях.

На нем Верещук подвешена в воздухе и держит в руках зонтик в стиле Мэри Поппинс.

Фото: Скриншот видео

Какой именно ролик снимается - пока не известно, однако кадр со съемочной площадки также опубликовал у себя в соцсетях генпродюсер телеканала "Наш" Евгений Дудник. Пользователи предполагают, что Верещук снимает новый агитационный ролик.

Напомним, 16 июля Верещук выиграла праймериз "Слуги народа" и баллотируется как кандидат от партии на выборах мэра столицы. Ранее она заявила, что не видит смысла в строительстве метро на Троещину.