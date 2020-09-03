Рада приняла в первом чтении законопроект о Бюро экономической безопасности

Данный законопроект предусматривает ликвидацию налоговой милиции.

Рада приняла в первом чтении законопроект о Бюро экономической безопасности
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3087-д "О Бюро экономической безопасности".

Об этом сообщается на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке, БЭБ будет осуществлять мероприятия по предотвращению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.

При этом расследование нарушений, которые отнесены к компетенции бюро, смогут осуществлять исключительно детективы БЭБ. Запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовных правонарушений другому органу досудебного расследования.

Законопроектом также установлено максимальное количество работников БЭБ - не более 3 тыс. человек; определен исчерпывающий перечень оснований прекращения полномочий, их особая правовая и социальная защита и условия оплаты труда.

Также определена процедура конкурсного отбора директора БЭБ и его заместителей: конкурсная комиссия формируется из шести человек: трех назначает Кабинет министров персонально, еще трех - Кабмин назначает на основании предложений доноров. Лица, которые с 2010 по 2015 год работали в подразделениях правоохранительных органов, занимающихся экономическими преступлениями или в органах прокуратуры, не смогут работать в БЭБ.

Кроме того, предусмотрена ликвидация налоговой милиции, а также подразделений контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности.

Напомним, Государственная фискальная служба начала реструктуризацию в июле. Налоговые и таможенные функции отошли новообразованным государственным органам, однако осталась налоговая милиция. Она продолжает работать в ГФС до момента создания нового органа, ответственного за борьбу с финансовыми преступлениями - Бюро финансовых расследований.

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