США вводят новые ограничения на работу китайских дипломатов

Госдеп также намерен идентифицировать аккаунты посольств и консульских учреждений в соцсетях.

США вводят новые ограничения на работу китайских дипломатов
Майкл Помпео
Фото: president.gov.ua

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что США будут требовать от китайских дипломатов, чтобы они получали разрешения для посещения университетских городков или для организации мероприятий численностью более 50 человек за пределами дипмиссий.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Вашингтон принял такое решение в ответ на аналогичные действия Пекина. Госдеп также намерен идентифицировать аккаунты посольств и консульских учреждений в соцсетях.

"Мы просто требуем взаимности. Доступ для наших дипломатов в Китае должен отражать доступ, который имеют китайские дипломаты в США, и сегодняшние шаги существенно продвинут нас в этом направлении", - сообщил Помпео.

Посольство КНР в Вашингтоне назвало такой шаг "еще одним неоправданным ограничением и барьером для китайского дипломатического и консульского персонала".

Напомним, в начале августа советник Белого дома по национальной безопасности заявил о кибератаках Китая на американскую избирательную систему.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Борис Филатов обиделся на Зеленского после визита в ДнепрБорис Филатов обиделся на Зеленского после визита в Днепр
Добыча угля исчезнет через 15-20 летДобыча угля исчезнет через 15-20 лет
Госстат: Две трети украинцев считают себя беднымиГосстат: Две трети украинцев считают себя бедными
Нардеп Яременко рассказал, зачем команда Кличко раздувала конфликт между жителями Троещины и Русановских садов (видео)Нардеп Яременко рассказал, зачем команда Кличко раздувала конфликт между жителями Троещины и Русановских садов (видео)
В Харьковской области разоблачили военного ВСУ, который ранее был боевиком "ДНР"
Блок рекламы


Похожие новости
НАБУ обнародовало новые "пленки ОАСК" о возможных связях судьи Вовка с ВСПНАБУ обнародовало новые "пленки ОАСК" о возможных связях судьи Вовка с ВСП
Экс-премьер Гончарук устроился на работу в аналитический центрЭкс-премьер Гончарук устроился на работу в аналитический центр
Аваков пообещал продемонстрировать новые доводы в защиту нацгвардейца МаркиваАваков пообещал продемонстрировать новые доводы в защиту нацгвардейца Маркива
Кличко: проект Госбюджета на 2021 год может содержать ограничения финансовой способности ОТО в пользу районовКличко: проект Госбюджета на 2021 год может содержать ограничения финансовой способности ОТО в пользу районов
В Кабмине назвали новые сроки пересмотра соглашения об ассоциации с ЕСВ Кабмине назвали новые сроки пересмотра соглашения об ассоциации с ЕС
Украина введет технические ограничения, чтобы предотвратить паломничество хасидов в Умань, - АваковУкраина введет технические ограничения, чтобы предотвратить паломничество хасидов в Умань, - Аваков
Выданные РоSSии "вагнеровцы" рассказали, что направлялись через Беларусь на работу в Сирию и ЛивиюВыданные РоSSии "вагнеровцы" рассказали, что направлялись через Беларусь на работу в Сирию и Ливию
Семь областей Украины получили новые учебники для третьих классовСемь областей Украины получили новые учебники для третьих классов
В Словакии заявили о выдворении трех роSSийских дипломатовВ Словакии заявили о выдворении трех роSSийских дипломатов
Генконсульство Польши во Львове приостанавливает работу из-за эпидситуации в городеГенконсульство Польши во Львове приостанавливает работу из-за эпидситуации в городе
Последние новости
Подгружаем последние новости