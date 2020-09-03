США вводят новые ограничения на работу китайских дипломатов

Госдеп также намерен идентифицировать аккаунты посольств и консульских учреждений в соцсетях.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что США будут требовать от китайских дипломатов, чтобы они получали разрешения для посещения университетских городков или для организации мероприятий численностью более 50 человек за пределами дипмиссий.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Вашингтон принял такое решение в ответ на аналогичные действия Пекина. Госдеп также намерен идентифицировать аккаунты посольств и консульских учреждений в соцсетях.

"Мы просто требуем взаимности. Доступ для наших дипломатов в Китае должен отражать доступ, который имеют китайские дипломаты в США , и сегодняшние шаги существенно продвинут нас в этом направлении", - сообщил Помпео.

Посольство КНР в Вашингтоне назвало такой шаг "еще одним неоправданным ограничением и барьером для китайского дипломатического и консульского персонала".

Напомним, в начале августа советник Белого дома по национальной безопасности заявил о кибератаках Китая на американскую избирательную систему.