Министр юстиции опубликовал решение суда по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке

Министр юстиции Денис Малюська опубликовал постановление Печерского районного суда Киева , которое было принято 2 сентября в деле о вкладах компаний братьев Суркисов в ПриватБанке.

Решение доступно в фейсбуке Малюськи.

Судья Сергей Вовк решил удовлетворить иск британских компаний Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments. Согласно решению, ПриватБанк должен вернуть компаниям тело депозитов и начисленные на него проценты.

Они должны получить:

Camerin Investments - $ 10 млн + $ 4,18 млн.

Sunnex Investments - $ 49,93 млн + $ 20,88 млн.

Tamplemon Investments - $ 5,03 млн + $ 2,1 млн.

Berlini Commercial - $ 39 млн + $ 16,3 млн.

Lumil Investments - $ 111 млн + $ 46,4 млн.

Sofinam Investments - $ 30 млн + $ 12,54 млн.

Вместе это составляет $ 347,36 млн.

Денис Малюська напомнил, что истцы требуют обязать Приватбанк продолжить обслуживать их депозиты. Банк настаивает, что депозитов не существует, потому что они были конвертированы в акции банка во время процедуры неплатежеспособности.

В феврале 2017 года Печерским судом было принято постановление об обеспечении иска, которое почти полностью повторяло исковые требования - ПриватБанк обязали обслуживать депозиты. Банк его не выполнил, потому 2 сентября суд рассматривал порядок выполнения постановления об обеспечении иска, которым истцы просили взыскать тело депозитов и начисленные проценты.

Заявление было удовлетворено.

"В качестве обеспечения суд прописал взыскание нескольких миллиардов [гривен] с ПриватБанка в пользу шести британских компаний, основанных оффшорами с BVI [Британских Виргинских островов]. Такая позиция не только выходит за пределы того, что можно делать в качестве обеспечения иска (ст.150 ГПК). Она к тому же не облегчает, а наоборот, делает невозможным дальнейшее исполнение решения суда. Ведь если средства взыскать с ПриватБанка, то банк, в случае удовлетворения иска, никогда не сможет обслуживать их как депозиты. Напоминаю - исковые требования заявлены не как взыскание средств, а как обязательство обслуживать депозиты", - пояснил Малюська.

Постановление может быть обжаловано в течение 15 дней в Киевском апелляционном суде. Министерство финансов уже обещало это сделать.