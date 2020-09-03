Владимир Зеленский предложил присвоить пожизненную стипендию своему отцу

Зеленский предложил присвоить пожизненную стипендию своему отцу: стало известно, за какие заслуги

Во вторник, 2 сентября, Кабмин отклонил голосование за указ президента Владимира Зеленского о присвоении пожизненной государственной стипендии выдающимся деятелям образования, среди которых отец главы государства - Александр Зеленский.

Пожизненную стипендию предлагалось присвоить пятерым деятелям, которые достигли 70-летнего возраста: Ивану Дзямуличу, Светлане Дубровской, Степану Ломаке, Чеславу Пульке, а также Александру Зеленскому.

Размер пожизненной стипендии составляет 1,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность. На данный момент это 2 568 грн. Однако, Кабмин не поддержал инициативу президента и деньги на стипендии выделены не будут.

Зеленский предложил присвоить пожизненную стипендию своему отцу: стало известно, за какие заслуги

Как известно, Александр Зеленский является заслуженным деятелем наук, профессором и завкафедры информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте (филиал КНЭУ им. Вадима Гетьмана). Ему уже исполнился 71 год, но на пенсию отец президента пока не спешит. Всю свою жизнь он занимается наукой, и как бы Владимир Зеленский не уговаривал его переехать в столицу, тот не соглашается. Вместе с мамой президента, Риммой Зеленской, они всю жизнь прожили в Кривом Роге. Владимир Зеленский всегда помогал своим родителям, и видимо хотела выбить для отца еще и заслуженную стипендию, пусть и минимальную.

Ранее сообщалось, как местные жители города Песочин готовились к приезду Владимира Зеленского.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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