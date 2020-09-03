Украина призвала ввести санкции против РоSSии из-за отравления Навального

В МИД назвали расправу над Навальным преступным актом роSSийской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом.

Украина призвала ввести санкции против РоSSии из-за отравления Навального

Министерство иностранных дел Украины осуждает отравление роSSийского оппозиционного политика Алексея Навального химическим веществом из группы "Новичок".

Об этом говорится в заявлении, опубликованном

на сайте министерства.

В МИД призвали международное сообщество ввести санкции против РФ из-за расправы над оппозиционным политиком.

"Остро осуждаем очередной преступный акт роSSийской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом. Убеждены, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на эту бесчеловечную расправу Кремля над оппозиционным политиком", - говорится в сообщении.

"Только единодушная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти РоSSии прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств", - подчеркнули в министерстве.

20 августа Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом "токсическое отравление". Он не очнулся и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на перевод Навального за границу на лечение, а 22 августа он был транспортирован в Германию. Перед этим роSSийские врачи назвали "основной рабочий диагноз" и заявили, что отравления не было.

Специалисты немецкой клиники Charite уверены, что Навальный был отравлен.

Позже лаборатория вооруженных сил Германии установила, что Навального отравили боевым веществом класса "Новичок".

Пресс-секретарь президента РоSSии Дмитрий Песков намекнул, что Навального могли отравить за пределами РоSSии.

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