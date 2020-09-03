ПАСЕ требует от РоSSии объяснений относительно отравления Навального

В ПАСЕ хотят обнародования всей информации об обстоятельствах отравления политика.

ПАСЕ требует от РоSSии объяснений относительно отравления Навального
Фото: assembly.coe.int

В Парламентской ассамблее Совета Европы призвали РоSSию немедленно объяснить обстоятельства отравления политика Алексея Навального.

Об этом заявили содокладчики ПАСЕ по мониторингу РФ Риа Омен-Руйтен (Нидерланды) и Аксел Шаффер (Германия), сообщает Укринформ.

"Это очень тревожные события, которые требуют немедленного объяснения со стороны роSSийских властей. Мы строго осуждаем это нападение и желаем Навальному полного выздоровления", - отметили делегаты Парламентской ассамблеи.

В ПАСЕ также призвали РоSSию немедленно обнародовать всю известную информацию об отравлении оппозиционера и согласиться на проведение международного расследования.

Напомним, вчера Украина призвала ввести санкции против РоSSии из-за отравления Навального.

20 августа Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом "токсическое отравление". Он не пришел в себя и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на перевод Навального за границу на лечение, а 22 августа он был транспортирован в Германию. Перед этим роSSийские врачи назвали "основной рабочий диагноз" и заявили, что отравления не было.

Специалисты немецкой клиники Charite уверены, что Навальный был отравлен.

Позже лаборатория вооруженных сил Германии установила, что Навального отравили боевым веществом класса "Новичок".

Пресс-секретар президента РоSSии Дмитрий Песков намекнул, что Навального могли отравить за пределами РоSSии.

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