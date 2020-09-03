Александр Лукашенко хотел объединить Украину и Беларусь - Туск

Александр Лукашенко еще в 2014 году предлагал создать единое украинско-белорусское государство и мечтал его возглавить. Таким образом, нынешний белорусский лидер хотел захватить тотальную власть не только в Беларуси. Спустя шесть лет его планами поделился бывший президент Европейского совета и председатель Европейской народной партии Дональд Туск, с которым Лукашенко говорил на эту тему.

"Помню, я не говорил об этом раньше, так сложилось, когда Минск занимался чем-то вроде посредничества между Евросоюзом , Россией и Украиной в те самые жаркие дни кризиса в Украине. Лукашенко мне тогда позвонил, я был еще премьер-министром, и прямо предложил убедить ЕС , что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы. И поддержать его идею белорусско-украинского союза с ним как президентом двух государств" - рассказал Туск в интервью порталу Onet.

В 2014 году Лукашенко объяснял свое решением тем, что только так можно остановить РоSSию в ее агрессивных намерениях, имея в виду захват Крыма. Однако, волновался белорусский лидер не за Украину, а за себя.

"Не из-за заботы об Украине, а из-за страха потерять власть. Все тогда боялись, что РоSSия не остановится на аннексии Крыма, а Лукашенко боялся неконтролируемого развития событий, жертвой которого могла стать не только Украина, но и Беларусь . И это могло означать и его конец", - отметил Туск.

Экс-президент Евросоюза считает, что Лукашенко прощупывал, насколько широкое поле для его игры.

Напомним, астролог Влад Росс рассказал, каким он видит дальнейшее будущее белорусского лидера Александра Лукашенко.