Аваков прилетел на Харьковщину на совещание штаба по тушению лесных пожаров

Министр внутренних дел Арсен Аваков вместе с первым заместителем главы Нацполиции Евгением Ковалем и первым заместителем главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Олегом Мельчуцким вылетели в Харьковскую область для координации сил и средств, задействованных на ликвидации лесных пожаров.

Об этом сообщается на сайте МВД .

Они осуществят воздушный мониторинг районов, наиболее пострадавших от пожаров, а также проведут совещание оперативного штаба.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Офис президента также сообщает, что кроме Авакова, к месту чрезвычайной ситуации отправились вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран и министр социальной политики Марина Лазебная.

"Они находятся на прямой связи с ОП, предоставляя в срочном порядке все детали развития пожара. Глава государства держит ситуацию под личным контролем. Он выражает искренние соболезнования в связи с гибелью человека в Луганской области и ожидает эффективного решения проблем пострадавших", - говорится в сообщении.

Фото: mvs.gov.ua

Правительство готовит проект помощи пострадавшим.

"Мы должны давать отпор этой стихии, желаю сил всем пожарным. В такую жару в лесах работать еще труднее. Но своим героическим трудом они спасают жизни. Мы же должны быть готовыми к быстрой реакции на потребности людей - прежде всего к оказанию медицинской помощи, возможностей эвакуации, а дальше - финансовой и профессиональной поддержки, чтобы помочь людям вернуться к жизни. Пристально слежу за ситуацией", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, 2 сентября на Донбассе из-за засухи начались масштабные лесные пожары. По состоянию на утро огонь охватил около 15 гектаров леса. Вечером площадь возгорания составляла уже 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар. Президент Зеленский собрал срочное совещание.

К тушению огня привлечены подразделения ГСЧС, "Укрзализныци", а также подразделения Вооруженных сил. В связи с приближением огня к путям временно закрыт для движения поездов перегон Двуречная - Молчаново на Харьковщине.

Во время тушения огня на Луганщине получили ожоги двое военных.