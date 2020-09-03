Аваков прилетел на Харьковщину на совещание штаба по тушению лесных пожаров

Сообщается об одном погибшем.

Аваков прилетел на Харьковщину на совещание штаба по тушению лесных пожаров
Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков вместе с первым заместителем главы Нацполиции Евгением Ковалем и первым заместителем главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Олегом Мельчуцким вылетели в Харьковскую область для координации сил и средств, задействованных на ликвидации лесных пожаров.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Они осуществят воздушный мониторинг районов, наиболее пострадавших от пожаров, а также проведут совещание оперативного штаба.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Офис президента также сообщает, что кроме Авакова, к месту чрезвычайной ситуации отправились вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран и министр социальной политики Марина Лазебная.

"Они находятся на прямой связи с ОП, предоставляя в срочном порядке все детали развития пожара. Глава государства держит ситуацию под личным контролем. Он выражает искренние соболезнования в связи с гибелью человека в Луганской области и ожидает эффективного решения проблем пострадавших", - говорится в сообщении.

Фото: mvs.gov.ua

Правительство готовит проект помощи пострадавшим.

"Мы должны давать отпор этой стихии, желаю сил всем пожарным. В такую жару в лесах работать еще труднее. Но своим героическим трудом они спасают жизни. Мы же должны быть готовыми к быстрой реакции на потребности людей - прежде всего к оказанию медицинской помощи, возможностей эвакуации, а дальше - финансовой и профессиональной поддержки, чтобы помочь людям вернуться к жизни. Пристально слежу за ситуацией", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, 2 сентября на Донбассе из-за засухи начались масштабные лесные пожары. По состоянию на утро огонь охватил около 15 гектаров леса. Вечером площадь возгорания составляла уже 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар. Президент Зеленский собрал срочное совещание.

К тушению огня привлечены подразделения ГСЧС, "Укрзализныци", а также подразделения Вооруженных сил. В связи с приближением огня к путям временно закрыт для движения поездов перегон Двуречная - Молчаново на Харьковщине.

Во время тушения огня на Луганщине получили ожоги двое военных.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Борис Филатов обиделся на Зеленского после визита в ДнепрБорис Филатов обиделся на Зеленского после визита в Днепр
Добыча угля исчезнет через 15-20 летДобыча угля исчезнет через 15-20 лет
Госстат: Две трети украинцев считают себя беднымиГосстат: Две трети украинцев считают себя бедными
Нардеп Яременко рассказал, зачем команда Кличко раздувала конфликт между жителями Троещины и Русановских садов (видео)Нардеп Яременко рассказал, зачем команда Кличко раздувала конфликт между жителями Троещины и Русановских садов (видео)
В Харьковской области разоблачили военного ВСУ, который ранее был боевиком "ДНР"
Блок рекламы


Похожие новости
На Харьковщине и Луганщине горит 400 гектаров леса, Зеленский собрал срочное совещаниеНа Харьковщине и Луганщине горит 400 гектаров леса, Зеленский собрал срочное совещание
Владимир Зеленский посетил Харьковщину: к приезду президента мыли заборы и асфальтВладимир Зеленский посетил Харьковщину: к приезду президента мыли заборы и асфальт
Аваков: украинские следователи нашли свидетелей, из показаний которых видна невиновность МаркиваАваков: украинские следователи нашли свидетелей, из показаний которых видна невиновность Маркива
Аваков назвал антиукраинскими заявления Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего ДонбассаАваков назвал антиукраинскими заявления Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса
Аваков пообещал продемонстрировать новые доводы в защиту нацгвардейца МаркиваАваков пообещал продемонстрировать новые доводы в защиту нацгвардейца Маркива
Аваков прокомментировал задержание нападавших на автобус ОПЗЖАваков прокомментировал задержание нападавших на автобус ОПЗЖ
Заместитель Помпео прилетел в Кривой Рог ради встречи с ЗеленскимЗаместитель Помпео прилетел в Кривой Рог ради встречи с Зеленским
Украина введет технические ограничения, чтобы предотвратить паломничество хасидов в Умань, - АваковУкраина введет технические ограничения, чтобы предотвратить паломничество хасидов в Умань, - Аваков
Аваков заявил о готовности МВД обеспечить проведение местных выборов по самым высоким стандартамАваков заявил о готовности МВД обеспечить проведение местных выборов по самым высоким стандартам
Аваков провел встречу "off the record" по расследованию поджога авто программы "Схемы"Аваков провел встречу "off the record" по расследованию поджога авто программы "Схемы"
Последние новости
Подгружаем последние новости