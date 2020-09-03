Сенатор США Коттон призвал Германию остановить "Северный поток - 2"

"Это нужно сделать, чтобы привлечь россиян к ответственности за отравление Навального".

Сенатор Республиканской партии США от штата Арканзас Том Коттон призвал Германию остановить строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом он заявил после обнародования немецким правительством факта обнаружения токсина в крови роSSийского оппозиционера Алексея Навального.

"Остановите трубопровод "Северный поток - 2", чтобы привлечь россиян к ответственности", - написал он в Twitter в среду, 2 сентября, после обнародования немецким правительством факта обнаружения в крови Навального яда типа "Новичок".

Halt the Nord Stream 2 pipeline to hold the Russians accountable. https://t.co/KpI0auGXP9 — Tom Cotton (@SenTomCotton) September 2, 2020

Коттон был одним из американских сенаторов, которые угрожали санкциями немецком порту Мукран в связи со строительством "Северного потока - 2". В частности, отмечалось, что США лишат порт перспективы "финансового выживания, если он продолжит поставлять товары, услуги и поддержку" этому проекту.

Как передает Deutsche Welle, призывы пересмотреть договоренности с Россией по газопроводу звучат и в самой Германии. В частности, об этом заявил глава комитета бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген.

Обсуждая инициативу американских сенаторов, канцлер Германии Ангела Меркель выступила в защиту газопровода, при этом она сделала по РоSSии жесткое заявление в связи отравлением Навального. "Сейчас возникают вопросы с очень тяжелыми последствиями, на которые может и обязано ответить только роSSийское правительство", - сказала Меркель.

Напомним, 20 августа Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом "токсическое отравление". Он не пришел в сознание и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на перевод Навального за границу на лечение, а 22 августа он был транспортирован в Германию. Перед этим роSSийские врачи назвали "основной рабочий диагноз" и заявили, что отравления не было.

Специалисты немецкой клиники Charite уверены, что Навальный был отравлен. Позже лаборатория вооруженных сил Германии установила, что Навального отравили боевым веществом класса "Новичок".

Газопровод "Северный поток - 2" должен пройти по дну Балтийского моря, соединив поставщиков из РоSSии с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.