При попытке попасть в офис “Свободы” в Киеве пострадали трое правоохранителей (фото, видео)

В Киеве в результате конфликта у офиса ВО “Свобода” телесные повреждения получили трое правоохранителей. Медицинская помощь им оказана без госпитализации. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Лидер партии Олег Тягнибок заявил, что полицейские хотели задержать его однопартийца, депутата Киевсовета Владимира Назаренко.

О столкновениях KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве .

“Вечером, 2 сентября, трое сотрудников Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины прибыли в офис общественной организации на улице Тургеневская для проведения процессуальных действий. В результате между правоохранителями и представителями общественной организации возник конфликт, в ходе которого полицейские получили телесные повреждения. Медицинскую помощь им оказали без госпитализации”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Материалы зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события.

В свою очередь, лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок сообщил вечером 2 сентября, что под киевским офисом “Свободы” находится около 50 полицейских и спецназовцев.

“Возможен штурм офиса. Хотят задержать Володю Назаренко, ветерана московско-украинской войны, лейтенанта батальона “Киевская Русь”, депутата Киевсовета. Это все накануне завтрашней сессии Киевсовета и местных выборов”, – написал Тягнибок.

Позже он сообщил, что ближе к полуночи полиция отступила.

Также “свободовец” Всеволод Терентьев сообщил , что выборы для “Свободы” начались довольно неожиданно.

“Сегодня городской офис во время нашего совещания пытались штурмовать спецподразделения полиции для вручения повестки Владимиру Назаренко по надуманным обвинениям. Суть довольно проста, будучи членом земельной комиссии, Володя крепко наступил на мозоль земельной мафии, за что неоднократно получал угрозы и несколько сожженных авто и покушения на свою жизнь”, – написал Терентьев.

По его словам, в этот раз заказ на депутата-”свободовца” получила полиция.

Как сообщала KV , 2 июля в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА произошла потасовка между заместителем директора департамента Юрием Тацием и депутатом Киевсовета Владимиром Назаренко.

Напомним, 3 февраля 2020 года во время заседания постоянной комиссии Киевсовета по вопросам ЖКХ депутат от ВО “Свобода” Владимир Назаренко начал требовать от депутата Святослава Кутняка покинуть заседание этой комиссии. Владимир Назаренко мотивировал свое требование тем, что Святослав Кутняк ранее вышел из рядов ВО “Свобода” и был исключен из состава этой комиссии 29 января 2020 года. В ходе конфликта был серьезно поврежден микрофон, за которым сидел депутат Кутняк.

В конце октября 2018 года KV сообщала, что поздно вечером около 23:30 двое неизвестных напали на депутата Киевсовета Владимира Назаренко у его дома на проспекте Победы. Они были вооружены битами, ножами и пистолетами. Депутат госпитализирован с ушибами и острой реакцией на стресс.

Фото: соцсети