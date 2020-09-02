МИД Германии вызвал роSSийского посла для разъяснений

Посла РоSSии в Берлине вызвали в Министерство иностранных дел Германии в связи с установленным немецкими экспертами фактом отравления роSSийского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Масс на совместной с министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр пресс-конференции решительно осудили отравление россиянина.

Берлин призвал власти РоSSии дать разъяснения и расследовать историю с отравлением Навального. Германия оповестит партнеров по Евросоюзу и НАТО о результатах анализов Навального, а также обсудит с ними "соответствующую совместную реакцию". Кроме того, ФРГ сообщит об инциденте Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой увезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Навальный не очнулся и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на перевод его за границу, а 22 августа он все же был транспортирован в Германию. Перед этим роSSийские врачи назвали "основной рабочий диагноз" и заявили, что отравления не было. Специалисты немецкой клиники Charite, напротив, уверены, что Навальный был отравлен.

Позже немецкие врачи запросили в Болгарии данные об отравлении Емельяна Гебрева, который был отравлен агентами роSSийского ГРУ веществом, похожим на "Новичок". Они предположили, что Навального могли отравить тем же веществом.

Спецлаборатория вооруженных сил Германии - бундесвера провела токсикологический анализ проб, взятых у Навального, по просьбе берлинской клиники "Шарите", где он находится на лечении. Эксперты установили следы химического вещества группы "Новичок".

Ранее Германия предупредила РоSSию о санкциях в случае доказанности отравления Навального.

Канцлер Ангела Меркель, комментируя выводы экспертов, заявила, что Навальный стал жертвой преступления.