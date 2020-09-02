Напомним, лаборатория вооруженных сил Германии установила, что роSSийского оппозиционного политика Навального отравили боевым веществом класса "Новичок".
20 августа Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом "токсическое отравление". Он не очнулся и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на перевод Навального за границу на лечение, а 22 августа он был транспортирован в Германию. Перед этим роSSийские врачи назвали "основной рабочий диагноз" и заявили, что отравления не было.
Специалисты немецкой клиники Charite уверены, что Навальный был отравлен. В Кремле же заявили, что немецкие врачи "поторопились с выводами", и отказались начать уголовное расследование.
Позже немецкие врачи запросили в Болгарии данные об отравлении Емельяна Гебрева, который был отравлен агентами роSSийского ГРУ веществом, похожим на "Новичок". В Германии также предупредили РоSSию о санкциях в случае доказанности отравления Навального.