Меркель прокомментировала отравление Навального

"Его хотели заставить замолчать".

Меркель прокомментировала отравление Навального
Фото: Bundesregierung / Bergmann

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала заявление немецких специалистов об отравлении роSSийского оппозиционера Алексея Навального веществом из группы "Новичок".

Брифинг канцлера транслировал телеканал Deutsche Welle.

Меркель подчеркнула, что судьба Навального привлекла внимание всего мира и сейчас в Германии есть серьезные вопросы, на которые должен ответить Кремль.

"Навальный - жертва преступления, его хотели заставить замолчать. Я осуждаю то, что с ним произошло", - сказала она.

Меркель отметила, что Германия проинформирует своих партнеров по НАТО и ЕС о результатах расследования отравления. Они обсудят ситуацию и определятся с общей реакцией относительно действий РоSSии.

LIVE: Chancellor Angela Merkel makes a statement about the poisoning of Russian opposition politician Alexei Navalny. https://t.co/CD2pDfH2NH

— DW News (@dwnews) September 2, 2020

Напомним, лаборатория вооруженных сил Германии установила, что роSSийского оппозиционного политика Навального отравили боевым веществом класса "Новичок".

20 августа Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом "токсическое отравление". Он не очнулся и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на перевод Навального за границу на лечение, а 22 августа он был транспортирован в Германию. Перед этим роSSийские врачи назвали "основной рабочий диагноз" и заявили, что отравления не было.

Специалисты немецкой клиники Charite уверены, что Навальный был отравлен. В Кремле же заявили, что немецкие врачи "поторопились с выводами", и отказались начать уголовное расследование.

Позже немецкие врачи запросили в Болгарии данные об отравлении Емельяна Гебрева, который был отравлен агентами роSSийского ГРУ веществом, похожим на "Новичок". В Германии также предупредили РоSSию о санкциях в случае доказанности отравления Навального.

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