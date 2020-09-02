РоSSийские наемники неприцельно стреляли из подствольного гранатомета у Марьинки

Потерь среди военнослужащих нет.

РоSSийские наемники неприцельно стреляли из подствольного гранатомета у Марьинки
Фото: Макс Левин

С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС в фейсбуке.

Так на участке фронта вблизи Марьинки зафиксирована вражеская провокация из подствольного гранатомета.

"Неприцельный выстрел противника не нес угрозы нашим защитникам, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе.

Потерь среди военных нет.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отметили в штабе ООС.

В то же время в районе населенных пунктов Новолуганское, Болотенное, Зайцево, Лобачево, Новоайдар и вблизи Песок на разных участках местности продолжается ликвидация пожаров. К тушению и локализации огня привлечены необходимое количество личного состава и техника подразделений ВСУ и ГСЧС.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты трижды нарушили перемирие на Донбассе.

31 августа на Донбассе было зафиксировано два факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Провокация из стрелкового оружия зафиксирована вблизи Водяного, а также неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета - у Авдеевки.

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