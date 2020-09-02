На Харьковщине и Луганщине горит 400 гектаров леса, Зеленский собрал срочное совещание

Предварительная причина пожара - возгорание свалки, с которой из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес.

На Харьковщине и Луганщине горит 400 гектаров леса, Зеленский собрал срочное совещание
Фото: Офіс презиидента

Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам на Харьковщине и Луганщине. По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар.

Об этом

сообщает Офис президента.

Отмечается, что в одном из сел сгорело восемь домов из 150. Представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщили президенту, что для тушения и локализации огня задействовано необходимое количество техники и личного состава. На Луганщине к тушению пожаров также привлекли подразделения Вооруженных сил.

Организовано оповещение местного населения для возможной эвакуации, однако люди от нее пока отказываются.

Предварительная причина пожара - возгорание свалки, с которой из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес. Однако правоохранительные органы не исключают версии поджога. Продолжается ликвидация пожаров, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра.

Зеленский отметил, что должен получать оперативную информацию о пожарах и держать ситуацию на контроле.

"Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы должны организовать эвакуацию всех людей, думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. НЕ потом, а уже сейчас", - сказал президент.

Напомним, сегодня ГСЧС сообщила, что на Донбассе из-за засухи начались масштабные лесные пожары. По состоянию на утро огонь охватил около 15 гектаров леса.

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