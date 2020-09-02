Владельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животных

Украинцев заставят платить даже за домашних животных: котики и собачки станут привилегией богатых

Нардепы от «Слуги народа» подготовили проект закона, согласно которому всех владельцев котов и собак в Украине поставят на учет и обложат поборами. Документ уже зарегистрирован в Верховной Раде. Эксперты уверены, что вместо защиты животных законопроект откроет дополнительную коррупционную кассу в Украине…

Группа из 27 народных избранников, большинство из которых состоят в пропрезидентской партии «Слуги народа» подготовили и зарегистрировали в Верховной Раде законопроект под номером 3796 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственного обращения с домашними и дикими животными, которые содержатся в неволе».

К слову, один из инициаторов введения обязательного налога на домашних любимцев является Антон Яценко, который фигурировал в скандале, связанном со «схемами» отмывания денег через электронные площадки.

По данным экспертов, законопроект не только значительно расширяет перечень животных, которые подлежат обязательной регистрации и идентификации, но и содержит весьма опасные в плане возникновения коррупции пункты.

В случае принятия проекта закона № 3796, помимо сельхоз животных (лошадей, коров, коз и т.п.) обязательной идентификации и регистрации будут подлежать домашние (кошки, собаки, хомяки, попугаи и т.п.), дикие, бездомные (безнадзорные) и лабораторные животные. Конкретные перечни должен будет утвердить Кабмин.

Украинцев заставят платить даже за домашних животных: котики и собачки станут привилегией богатых

Но самое интересное даже не это, а то, что согласно законопроекту, меняется порядок идентификации и регистрации животных. Информацию о животных в Единый государственный реестр животных должны будут вносить только «агенты по идентификации животных» и только с помощью «авторизованных баз данных животных». Это значит, что идентификация и регистрация домашних любимцев миллионов украинцев будут осуществлять дополнительные частные структуры, выполняющие роль посредников. Разумеется, частные фирмы будут брать за свои услуги деньги.

Эксперты обращают внимание на то, что законопроект внедряет в действующую систему идентификации и регистрации животных ряд посредников. «Как и в случае с «оценочной схемой», лишние звенья в отношениях граждан с государственной базой данных, которая создана и функционирует за счет бюджетных средств, никакой практической функции не выполняют, а лишь создают высокие коррупционные риски». Кроме того, не совсем понятно, кого авторы документа называют «агентами по идентификации», а также кто получит такие полномочия.

Напомним, в Украине хотят провести тотальное чипирование домашних животных. За отказ – штраф в размере 4 минимальных зарплат.


Шевченко Лилия, Тудей

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